Arturo Brachetti con "Solo" il 13 e 14 gennaio al teatro Massimo

SOLO, il one man show di e con Arturo Brachetti, ormai definito un classico senza tempo, con il suo carico di meraviglia che continua a incantare migliaia di spettatori in tutta Europa, andrÃ in scena al teatro Massimo i prossimi 13 e 14 gennaio alle ore 21. Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita). Info: 085.9047726, www.besteventi.it.

SOLO Ã¨ un viaggio sospeso in uno spazio indefinito nella storia di Arturo e, parallelamente, in quella di ognuno di noi: 90 minuti in cui si susseguono risate, applausi e sorprese che corrono veloci in uno spettacolo capace, da nove stagioni, di conquistare gli spettatori di ogni etÃ . In SOLO protagonista Ã¨ il trasformismo, lâ€™arte di cui Brachetti Ã¨ il Maestro indiscusso, a cui si affiancano le altre affascinanti discipline in cui Arturo eccelle: grandi classici come le ombre cinesi e la chapeaugraphie insieme a sorprendenti novitÃ come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser.

Brachetti in SOLO apre le porte della sua casa, in cui ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere e gli oggetti della vita quotidiana prendono vita, conducendoci in mondi straordinari dove il solo limite Ã¨ la fantasia. Ãˆ una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideriâ€¦ Brachetti schiuderÃ la porta di ogni camera, per scoprire la storia che Ã¨ contenuta e condividerla con il suo pubblico. Reale e surreale, veritÃ e finzione, magia e realtÃ : nella casa (e nella fantasia) di Arturo Brachetti tutto Ã¨ possibile.

Dai personaggi dei serie tv piÃ¹ celebri alle grandi icone della musica pop, passando per le favole e la lotta con i raggi laser in stile Matrix, lo spettacolo Ã¨ un vero e proprio as-SOLO per uno degli artisti italiani piÃ¹ amati nel mondo, che torna continua a incantare il pubblico il suo lavoro piÃ¹ completo definito ormai un classico contemporaneo: SOLO.