Concorso Presepe & Poesia, i vincitori dalla 4^ edizione

A conclusione della 4Âª edizione del Concorso Presepe & Poesia organizzato dall'associazione culturale I Borghi della Riviera Dannunziana con il patrocinio dell'assessore alla cultura di Pescara Maria Rita Carota, della Provincia di Pescara e della Presidenza del Consiglio Regionale, facente parte del programma Pescara D'Incanto, che si Ã¨ svolta alla Parrocchia Beata Vergine Stella Del Mare, vedrÃ premiati:

1Â°Premio Carfour all'editore Marco Solfanelli

2Â° Premio Carfour alla scrittrice Maria Gemma Pellicciotta

1Â° Premio Libreria Ubik allo scrittore Gabriele Di Camillo

2Â° Premio Libreria Ubik alla giornalista Francesca Di Giuseppe

Premio Intercral Abruzzo alla poetessa Manola Di Tullio

La giuria del concorso di poesia Presepe & Poesia costituita da Antonietta Aulicino, Antonio Di Loreto e Nestore Del Boccio, ha premiato i seguenti poeti (in ordine alfabetico): Agostino Di Giovanni, Alessandra Antonacci, Alessio Scancella, Assunta Di Basilico, Cristina Bonabitacola, Francesca Di Giuseppe, Gabriele Di Camillo, Isabella Papagna, Manola Di Tullio, Mara Motta, Margherita Bonfilio, Tommaso Rapino.

Il Comitato dei Presepi, costituito da Armando Foschi, Francesco Bozzelli Maria Pellicciotta, Pio Piccioni e Sandro Lemme ha premiato: Antonio Di Tullio, Adriano Manolio, Alice Fantasia, Cecilia Angelina, Dante Miseri, la 3Âª B Benedetto Croce, la 1Âª C Benedetto Croce, Giuseppe Di Iorio, Elena e Mirella Andrenacci, Tommaso Rapino, Karol e Francesca, Luigi Gianfrancesco e l'Istituto Comprensivo Pescara 6.

Tutti i premiati sono pregati di partecipare alla premiazione che si terrÃ sabato 10 gennaio 2026 ore 15 alla Parrocchia Stella Maris.