Rotary Terra dei Vestini: Burraco di solidarietà

4 gennaio 2026, presso la sala polivalente del Comune di Penne, si è tenuto un Burraco di solidarietà organizzato dal Club Rotary Terra dei Vestini con la Croce Rossa Italiana di Penne.

Tanti i presenti pronti a trasformare il gioco di carte in vera vicinanza a chi ne ha bisogno. Ben 80 i partecipanti con il risultato di una cospicua somma di danaro raccolta data in donazione.

Il pomeriggio si è svolto all’insegna della serenità e dell’amicizia con il Presidente del Rotary Terra dei Vestini Lino Pace, il Presidente della CRI di Penne Pino Pomponi e Anna De Febis assistente del Governatore del Rotary e fattiva organizzatrice del pomeriggio solidale.

Il Presidente Lino Pace, in un post del giorno dopo, ha dichiarato:

“Volevo condividere con tutti voi il successo dell’evento di ieri a Penne, con la gara di Burraco.

Abbiamo avuto 84 partecipanti, sala piena, tanti premi, merenda ed aperitivo molto graditi ed ottimi riscontri dai giocatori alla fine.

Con il ricavato sono state acquistate attrezzature donate alla casa famiglia per una somma notevole.

Abbiamo inoltre rafforzato i rapporti con la Croce Rossa di Penne e con l’associazione che supporta la casa famiglia.

Un ringraziamento particolare ad Anna, promotrice dell’evento e factotum; un ringraziamento a Luisa, Donatina, Katia e Pina per la partecipazione ed il supporto.

Un ringraziamento agli sponsor per i regali messi in palio: Rita Sbraccia, Tommaso Patricelli, Gianluigi Peduzzi, Pierpaolo Di Rocco”.

Anna De Febis a fine serata ha detto:

“Sono molto contenta del risultato ottenuto. Il nostro club con la CRI comitato di Penne ha dimostrato di essere sensibile alle tematiche del territorio. Il nostro club, che si batte per l’inclusione da sempre, con questo evento ha confermato tale sensibilità.

A breve saremo invitati ad uno spettacolo teatrale il cui cast è composto dagli ospiti della casa famiglia del Centro di Salute Mentale. In quella occasione utilizzeranno il materiale a loro donato.

Gli ospiti provengono da vari paesi della provincia. Alcuni di essi sono già stati reintrodotti nella società.

Molti sono i riscontri positivi raccolti per il nostro club che estendo a tutti noi.

Mi farò portatrice dei ringraziamenti del nostro club a tutti i volontari della CRI

E ancora devo dire che anche questa volta Stefano Liberatore, titolare della pizzeria Libera Pizza, ha dimostrato di essere un nostro grande amico infatti i box per l’apericena, da lui preparati, erano favolosi”.