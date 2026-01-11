Presentati i risultati del progetto alimentare "Nutri Tech"

"Ho trovato nel progetto â€˜Nutri Techâ€™ del Polo Agire un esempio concreto di sinergia tra ricerca e sviluppo che ha permesso di sviluppare prodotti alimentari di qualitÃ nelle aziende del territorio ancora custodi dei sapori e delle tradizioni abruzzesi". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle AttivitÃ produttive Tiziana Magnacca aprendo presso la Biblioteca Delfico di Teramo il seminario di fine progetto "Nutri Tech" finanziato nella programmazione FESR 2021/2027.

"Un utile impiego di risorse pubbliche per un progetto impreziosito - ha affermato l'assessore - dalle UniversitÃ di Teramo e L'Aquila che hanno supportato l'iniziativa con i loro laboratori di ricerca. Un lavoro di qualitÃ tra ricerca e innovazione che ha consentito a diverse aziende locali di nuovi prodotti a beneficio di quanti hanno intolleranze o allergie. AttivitÃ , e ringrazio il presidente del Polo Agire William Di Carlo, di contribuire a migliorare lo stato di salute delle persone e favorire anche la nuova frontiera della cosiddetta longevity economy per garantire migliori condizioni di vita".

"Questo utile momento di confronto - ha concluso l'assessore Magnacca - Ã¨ un segno della direzione verso cui procedere grazie al connubio tra mondo universitario e aziende che dimostrano passione, visione e lungimiranza".