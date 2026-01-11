Concorso Presepe & Poesia, tutti i vincitori

Alla Parrocchia Stella Maris di Pescara, alla presenza di un numeroso pubblico e del parroco Don Mauro Pallini, si Ã¨ svolta la serata conclusiva della 4Âª edizione di "Presepe & Poesia", un evento che ha saputo coniugare la piacevole tradizione del presepe con la giusta sensibilitÃ della poesia.
La manifestazione si Ã¨ tenuta alla presenza del Sindaco di Pescara Carlo Masci e del Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Maria Rita Carota, che ringraziamo per la loro gradita partecipazione e vicinanza alle iniziative culturali della nostra associazione.
Dopo unâ€™attenta valutazione della giuria delle poesie, costituita da Aulicino Antonietta, Antonio Di Loreto e Nestore Del Boccio e del comitato presepi, costituito da Maria Gemma Pellicciotta, Sandro Lemme, Francesco Bozzelli, Armando Foschi e Pio Piccioni, sono stati proclamati i seguenti vincitori:
SEZIONE POESIA
1Â° classificato: Assunta Di Basilico con la poesia "LÃ Dove L'Anima Incontra il Sentire" che vince: lampada Artistica di Toni, Targa dell'Assessore e vice Sindaco Maria Rita Carota, pergamena con la motivazione del premio, attestato di Merito, medaglia, spumante Cantina di Tollo e calendario dell'Associazione.
2Â° classificato: Tommaso Rapino
con la poesia "Tra le mie mani" che vince: targa del vice Sindaco e assessore alla cultura Maria Rita Carota,
pergamena con la poesia, motivazione del premio, attestato di merito, medaglia, vino Cantina Tollo e calendario dell'Associazione.
3Â° classificato: Margherita Bonfilio con la poesia "Sulle orme di Betlemme" che vince: targa del vice Sindaco e assessore alla cultura Maria Rita Carota, pergamena con la poesia, motivazione del premio, attestato di merito, medaglia, vino Cantina Tollo e calendario dell'Associazione.
Premio speciale del Presidente della Giuria: Cristina Bonabitacola con la poesia "Urla Forte il bimbo Ã¨ morto" vince il quadro del maestro Nestore Del Boccio, pergamena con la poesia, motivazione del premio, attestato di merito, medaglia, vino Cantina Tollo e calendario dell'Associazione
Attestati di Merito ai poeti/poetesse: Agostino Di Giovanni, Alessandra Antonacci, Alessio Scancella, Francesca Di Giuseppe, Gabriele Di Camillo, Isabella Papagna, Manola Di Tullio, Mara Motta
SEZIONE PRESEPI
1Â° classificato: Il presepe dell'Istituto Comprensivo Pescara 6 che vince targa dell'assessore alla cultura e vive Sindaco Maria Rita Carota, attestato di merito, parrozzini e calendario dell'Associazione.
2Â° classificato: il presepe di Luigi Gianfrancesco che vince Medaglione dell'associazione, attestato di merito, parrozzini e calendario dell'Associazione.
3Â° classificato: il presepe di Karol & Francesca che vince Medaglione, Attestato di merito, parrozzini e calendario dell'Associazione
Attestato di creativitÃ a Antonio Di Tullio, Di Iorio Giuseppe, Elena e Mirella Andrenacci, Tommaso Rapino
Attestato di Merito a Adriano Manolio, 3Âª B Benedetto Croce, Alice Fantasia, 1Âª C Benedetto Croce, Dante Miseri
Un sentito grazie a tutti i partecipanti, che con le loro opere hanno reso questa edizione particolarmente emozionante, e a quanti hanno collaborato allâ€™organizzazione dellâ€™evento.
Ringraziamo La Cantina di Tollo, Il Ritrovo del Parrozzo, Maico, Il Pizzicagnolo, Print e Stampa Rapida che hanno contribuito per lo svolgimento di questa iniziativa culturale.