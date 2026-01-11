Concorso Presepe & Poesia, tutti i vincitori

Alla Parrocchia Stella Maris di Pescara, alla presenza di un numeroso pubblico e del parroco Don Mauro Pallini, si Ã¨ svolta la serata conclusiva della 4Âª edizione di "Presepe & Poesia", un evento che ha saputo coniugare la piacevole tradizione del presepe con la giusta sensibilitÃ della poesia.

La manifestazione si Ã¨ tenuta alla presenza del Sindaco di Pescara Carlo Masci e del Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Maria Rita Carota, che ringraziamo per la loro gradita partecipazione e vicinanza alle iniziative culturali della nostra associazione.

Dopo unâ€™attenta valutazione della giuria delle poesie, costituita da Aulicino Antonietta, Antonio Di Loreto e Nestore Del Boccio e del comitato presepi, costituito da Maria Gemma Pellicciotta, Sandro Lemme, Francesco Bozzelli, Armando Foschi e Pio Piccioni, sono stati proclamati i seguenti vincitori:

SEZIONE POESIA

1Â° classificato: Assunta Di Basilico con la poesia "LÃ Dove L'Anima Incontra il Sentire" che vince: lampada Artistica di Toni, Targa dell'Assessore e vice Sindaco Maria Rita Carota, pergamena con la motivazione del premio, attestato di Merito, medaglia, spumante Cantina di Tollo e calendario dell'Associazione.

2Â° classificato: Tommaso Rapino

con la poesia "Tra le mie mani" che vince: targa del vice Sindaco e assessore alla cultura Maria Rita Carota,

pergamena con la poesia, motivazione del premio, attestato di merito, medaglia, vino Cantina Tollo e calendario dell'Associazione.

3Â° classificato: Margherita Bonfilio con la poesia "Sulle orme di Betlemme" che vince: targa del vice Sindaco e assessore alla cultura Maria Rita Carota, pergamena con la poesia, motivazione del premio, attestato di merito, medaglia, vino Cantina Tollo e calendario dell'Associazione.

Premio speciale del Presidente della Giuria: Cristina Bonabitacola con la poesia "Urla Forte il bimbo Ã¨ morto" vince il quadro del maestro Nestore Del Boccio, pergamena con la poesia, motivazione del premio, attestato di merito, medaglia, vino Cantina Tollo e calendario dell'Associazione

Attestati di Merito ai poeti/poetesse: Agostino Di Giovanni, Alessandra Antonacci, Alessio Scancella, Francesca Di Giuseppe, Gabriele Di Camillo, Isabella Papagna, Manola Di Tullio, Mara Motta

SEZIONE PRESEPI

1Â° classificato: Il presepe dell'Istituto Comprensivo Pescara 6 che vince targa dell'assessore alla cultura e vive Sindaco Maria Rita Carota, attestato di merito, parrozzini e calendario dell'Associazione.

2Â° classificato: il presepe di Luigi Gianfrancesco che vince Medaglione dell'associazione, attestato di merito, parrozzini e calendario dell'Associazione.

3Â° classificato: il presepe di Karol & Francesca che vince Medaglione, Attestato di merito, parrozzini e calendario dell'Associazione

Attestato di creativitÃ a Antonio Di Tullio, Di Iorio Giuseppe, Elena e Mirella Andrenacci, Tommaso Rapino

Attestato di Merito a Adriano Manolio, 3Âª B Benedetto Croce, Alice Fantasia, 1Âª C Benedetto Croce, Dante Miseri

Un sentito grazie a tutti i partecipanti, che con le loro opere hanno reso questa edizione particolarmente emozionante, e a quanti hanno collaborato allâ€™organizzazione dellâ€™evento.

Ringraziamo La Cantina di Tollo, Il Ritrovo del Parrozzo, Maico, Il Pizzicagnolo, Print e Stampa Rapida che hanno contribuito per lo svolgimento di questa iniziativa culturale.