Rigopiano, il giorno della memoria

Giorno della memoria, domenica 18 gennaio, a nove anni dalla valanga che, nel 2017, travolse lâ€™Hotel Rigopiano in territorio di Farindola, provocando 29 vittime.
La commemorazione prevede alle ore 15 la partenza della fiaccolata verso l'obelisco; alle 15,45 l'alzabandiera con silenzio suonato dalla tromba con deposizione di fiori e piante; alle 16,15 la Santa Messa all'interno del sito in memoria delle vittime, scandendo i nomi e deponendo 29 rose bianche; alle ore 16,49 â€˜Il Signore delle Cimeâ€™ intonato dal Coro Pacini di Atri diretto dal MÂ° Giulia Buselli con lancio in volo di 29 palloncini bianchi.
A rappresentare il Governo nel corso delle commemorazioni delle vittime sarÃ il sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti.