GalÃ  di danza omaggio a Nureyev in scena al teatro Massimo

GalÃ di danza omaggio a Nureyev andrÃ in scena al teatro Massimo di Pescara il prossimo 13 maggio alle 21. Spettacolo organizzato da Best Eventi. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne (online e punti vendita). Info: 085.9047726, www.besteventi.it. Rudolf Nureyev, il piÃ¹ grande ballerino il cui talento rimane ancora oggi ineguagliato, ha segnato unâ€™epoca dal punto di vista interpretativo e creativo nella storia della danza. Eccelso danzatore, le cui doti espressive e virtuosistiche hanno esaltato talento ed irrequieta genialitÃ , unendosi ad un incredibile carisma ed una presenza scenica unica.

Nureyev ha saputo motivare alla passione per la danza tanti talentuosi danzatori, che oggi, arricchiti dal suo prezioso bagaglio artistico gli rendono omaggio nel GalÃ di danza omaggio a Nureyev. Primi ballerini, Ã©toile e solisti internazionali portano in scena celebri pas de deux del repertorio classico e assoli contemporanei in un programma di altissimo profilo artistico. In scaletta brani tratti da alcuni dei piÃ¹ amati capolavori della danza: Il lago dei cigni, La bella addormentata nel bosco, Lo schiaccianoci, Giselle, Le Corsaire, Spartacus, Diana e Atteone, Le Bourgeois e Don Chisciotte.