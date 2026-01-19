Coppia pescarese ospite su Rai 2 a "La porta magica"

MartedÃ¬ 20 gennaio Bruno Barteloni e sua moglie Apolline Kalume Mateso saranno ospiti del programma "La porta magica" condotto da Andrea Delogu. La storia d'amore di Bruno e Apolline torna alla ribalta delle cronache nazionali. A tre anni dalle nozze tanto chiacchierate, il presentatore pescarese e l'ex suora francescana si raccontano davanti le telecamere del programma di Rai2 "La porta magica" in una lunga intervista che sarÃ trasmessa alle ore 17.

GiÃ reduci da altre apparizioni televisive ("I fatti vostri" e "Vera Mattina"), i due protagonisti tornano in video per testimoniare questa unione sentimentale tra due persone provenienti da mondi diametralmente opposti. Lui, immerso nella vita mondana e negli ambienti legati alla moda e allo spettacolo, si innamora perdutamente di una suora congolese che, dopo un periodo di discernimento, decide di sciogliere i voti perpetui e di unirsi in matrimonio. L'intervista, condotta da Andrea Delogu, si chiude con una sorpresa inaspettata per gli sposi.