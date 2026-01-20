Al Florian Espace va in scena "Destinatario Sconosciuto"

La Piccola Bottega Teatrale e il Florian Metateatro presentano a Pescara lo spettacolo "Destinatario Sconosciuto", un appuntamento di profonda rilevanza civile che si inserisce nel programma di eventi dedicati al Giorno della Memoria. Lo spettacolo, in programma domenica 25 gennaio alle ore 17:30 presso il Florian Espace, Ã¨ stato scelto proprio per la sua capacitÃ di anticipare e onorare la ricorrenza del 27 gennaio, data simbolo della liberazione del campo di Auschwitz e momento di riflessione universale sulla Shoah.

L'opera, tratta dal celebre testo di Kressmann Taylor, rappresenta una testimonianza necessaria per mantenere viva la memoria storica e sensibilizzare la cittadinanza sugli orrori del passato. Attraverso l'interpretazione di Franco Mannella e Mario Massari, la regia di quest'ultimo porta in scena la drammatica evoluzione del sentimento umano sotto la pressione dell'odio razziale e politico, offrendo uno spaccato crudo e commovente su come l'ideologia nazista abbia potuto corrodere anche i legami piÃ¹ profondi.

Siamo nel novembre del 1932: Max Eisenstein, ebreo, e Martin Schulse, tedesco, soci in affari e amici fraterni, si separano. Martin torna in Germania con la famiglia. Tra i due inizia uno scambio di lettere che, con lâ€™ascesa di Hitler al potere nel 1933, viene progressivamente oscurato dallâ€™ideologia nazista. Quando Max chiede aiuto per la sorella Griselle, attrice austriaca rimasta a Berlino, lâ€™amicizia si rivela definitivamente impossibile. Da qui, un ribaltamento radicale dei rapporti di forza conduce a un finale impossibile da dimenticare.

Lâ€™iniziativa si propone dunque come un atto di impegno culturale proprio alla vigilia del 27 gennaio, invitando il pubblico a una partecipazione consapevole che vada oltre la semplice visione teatrale. Il Florian Ã¨ in via Valle Roveto 39 a Pescara; Ã¨ possibile prenotare contattando i numeri 085.4224087 o 392.0496655. Al termine dello spettacolo, l'incontro "postPLAY_storie di teatri" offrirÃ uno spazio di dialogo ulteriore per elaborare i temi proposti sul palco.