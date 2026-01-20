Partecipa a Pescara News

Referendum giustizia, nasce in Abruzzo il comitato regionale SocietÃ  civile per il No

Redazione
Politica
"Questa riforma della giustizia non risolve nessuno dei problemi reali del sistema giudiziario, ma colpisce lâ€™autonomia della magistratura a vantaggio della politica". Ãˆ questa la posizione netta espressa dal neonato comitato regionale SocietÃ  civile per il No al referendum costituzionale, presentato ufficialmente oggi. 

L'iniziativa si Ã¨ svolta stamani nella sala Commissioni del Comune di Pescara alla presenza dei rappresentanti delle realtÃ  che compongono il nuovo soggetto. In Abruzzo del comitato fanno parte Ali, Arci, Anpi, Attac Italia, Auser, Cdc, Cgil, Difendiamo la Costituzione, Federconsumatori, H2O, Legambiente, Libera, LibertÃ  e Giustizia, Pax Christi, Sunia, Udu e Uds. Una rete ampia e plurale di associazioni, organizzazioni sindacali e realtÃ  della societÃ  civile che ha deciso di unirsi per informare i cittadini sul merito della riforma e sulle ragioni del No al referendum costituzionale.

Secondo il comitato, la riforma "non migliora lâ€™efficienza nÃ© la qualitÃ  della giustizia: non aumenta il numero dei magistrati, non rafforza gli organici del personale amministrativo, non riduce i tempi dei processi e non interviene sullâ€™organizzazione complessiva del sistema giudiziario". Una legge che, dunque, "non risponde ai bisogni dei cittadini, ma introduce un arretramento sul piano delle garanzie democratiche".

Nel corso della conferenza stampa Ã¨ stato illustrato il percorso che porterÃ  il comitato a impegnarsi nelle prossime settimane in unâ€™attivitÃ  capillare di informazione e sensibilizzazione. "Lavoreremo insieme â€“ spiegano i promotori â€“ per fornire ai cittadini tutti gli elementi necessari a comprendere il contenuto della riforma e la necessitÃ  di bocciarla votando No".

"Il referendum sulla giustizia non riguarda una presunta riforma tecnica del sistema giudiziario, ma il futuro dellâ€™equilibrio democratico del Paese - dicono - Sono i cittadini ad avere il maggiore interesse a essere garantiti da una magistratura autonoma e indipendente da ogni potere, a partire dal Governo pro tempore. Lâ€™indipendenza della magistratura non Ã¨ un privilegio corporativo, ma una garanzia di uguaglianza davanti alla legge".

"Per noi â€“ sottolinea ancora il comitato â€“ il referendum riguarda la salvaguardia dei principi fondamentali della Costituzione, a partire dallâ€™autogoverno della magistratura e dalla separazione dei poteri, pilastri essenziali dello Stato di diritto. Ãˆ una battaglia che riguarda tutti, non solo gli addetti ai lavori, e che richiede un impegno ampio e consapevole della societÃ  civile".

Nelle prossime settimane il comitato regionale SocietÃ  civile per il No al referendum costituzionale promuoverÃ  incontri pubblici, iniziative territoriali e momenti di confronto per "spiegare perchÃ© questa riforma non va nella direzione di una giustizia piÃ¹ efficiente e piÃ¹ giusta, ma rappresenta un pericoloso arretramento sul piano costituzionale".

