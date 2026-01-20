Bici elettrica sospetta e arnesi da scasso, 35enne denunciato dai carabinieri

Un controllo di routine si Ã¨ trasformato in un accertamento di rilievo per i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara. Nella mattinata di sabato 18 gennaio, al termine delle verifiche svolte, i militari hanno deferito in stato di libertÃ allâ€™AutoritÃ Giudiziaria un cittadino italiano di 35 anni, ritenuto responsabile di ricettazione e possesso di chiavi alterate e grimaldelli.

Lâ€™episodio nasce quando una pattuglia della Sezione Radiomobile ha fermato lâ€™uomo in via Lago di Capestrano, nel corso di un servizio di controllo del territorio. Durante le verifiche, il soggetto Ã¨ stato trovato in possesso di una bicicletta elettrica, marca Nilox, modello X6 Plus, dal valore di gran lunga superiore al tenore di vita dellâ€™uomo che, peraltro, non Ã¨ stato in grado di fornire una spiegazione plausibile in ordine al possesso del velocipede.

Il controllo Ã¨ stato quindi approfondito con una perquisizione personale che ha permesso ai militari di rinvenire anche arnesi atti allo scasso, circostanza che ha rafforzato i sospetti circa lâ€™origine illecita della bicicletta che, unitamente agli attrezzi da scasso, Ã¨ stata sottoposta a sequestro. Lâ€™operazione si inserisce nel piÃ¹ ampio quadro delle attivitÃ di prevenzione e contrasto ai reati predatori condotte quotidianamente dallâ€™Arma dei Carabinieri sul territorio pescarese, con particolare attenzione ai controlli su strada e alla tutela della sicurezza dei cittadini.

Sono attualmente in corso accertamenti finalizzati allâ€™individuazione del legittimo proprietario. Il velocipede Ã¨ custodito presso gli uffici del Nor di Pescara, siti in via Lago di Borgiano, dove potrÃ essere visionato tutti i giorni, nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 13, al fine di consentire il riconoscimento da parte dellâ€™avente diritto.