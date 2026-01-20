Scrittura a mano, incontro con le classi del liceo scientifico da Vinci

Mercoledì 21 gennaio dalle 10 alle 12 nell’aula magna del liceo scientifico “da Vinci” di Pescara si parla dell’importanza di non perdere la buona e sana abitudine di scrivere a mano senza per questo rinnegare l’attuale prevalenza della modalità digitale. L’incontro con gli studenti delle terze e quarte classi del “da Vinci” è inserito all’interno della seconda edizione della settimana di sensibilizzazione sulla scrittura a mano promossa dall’Associazione Grafologica Italiana (Agi) sezione Abruzzo e Molise che quest’anno ha coinvolto ben 10 scuole nelle due regioni, dagli istituti Comprensivi a quelli tecnici e ai licei.

L’appuntamento è organizzato dall’Agi in collaborazione con l’Agaf (Associazione grafologi aternini forensi) e punta a dimostrare come l’uso della scrittura a mano sia fondamentale per la crescita personale, la creatività e l’apprendimento ma anche per raggiungere una maggiore consapevolezza da parte dei giovani nell’uso del digitale. Intervengono: Andrea Di Luzio presidente AGI Abruzzo e Molise, Maurizio Biondi presidente AGAF, Luigi Di Alberti presidente Fondazione Genti d’Abruzzo, Elsa Abrugiato grafologa peritale Agaf (“Criminologia e grafologia: due scienze al servizio della verità”), Patrizia Di Michele grafologa Agaf (“Dal tablet al quaderno: la Svezia riscrive il futuro dell’educazione”), Daniela Peca giornalista e grafologa Agaf (“Scrittura a mano e scrittura digitale: cosa è cambiato nel mondo del giornalismo”). Modera la giornalista e grafologa consigliera AGI Emanuela Costantini.