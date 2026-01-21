Si terrà giovedì 22 gennaio, dalle ore 10 all’Aurum– Fabbrica delle Idee a Pescara, l’evento conclusivo del progetto nazionale “Una Terra che Respira”, promosso da Plastic Free Onlus con il sostegno di Intesa Sanpaolo – attraverso il Programma Formula – e in collaborazione con CESVI. All’incontro parteciperà il sindaco di Pescara, Carlo Masci.

L’appuntamento sarà l’occasione per illustrare i risultati raggiunti nel corso del progetto, che ha visto il coinvolgimento di comunità, scuole, istituzioni e associazioni in un’importante azione collettiva di sensibilizzazione ambientale e di contrasto all’inquinamento da plastica.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Pescara, Carlo Masci, prenderanno la parola Cosimo Corlianò, direttore dell’Area adriatica della Filiale Digitale di Intesa Sanpaolo, Carlotta Castoldi, Programme Officer di CESVI, e Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus.

Nel corso dell’incontro, saranno presentati i dati ufficiali del progetto, insieme alle buone pratiche emerse e a una riflessione condivisa sul valore del volontariato ambientale e sulle possibili traiettorie future. In chiusura, è previsto un gesto simbolico e una foto istituzionale.

“Una Terra che Respira” rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra Terzo Settore e mondo bancario, capace di generare un impatto positivo sull’ambiente e sulla società. Il progetto è stato sostenuto attraverso For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, nell’ambito del Programma Formula, dedicato a iniziative di sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al lavoro per persone in difficoltà.