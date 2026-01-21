Ufficio Scolastico Regionale, Massimiliano Nardocci confermato alla guida

Con la registrazione da parte della Corte dei Conti, il 14 gennaio scorso, si è perfezionato il rinnovo dell'incarico del direttore generale Massimiliano Nardocci alla guida dell'USR Abruzzo Ufficio Scolastico Regionale per i prossimi 3 anni.

Il rinnovo dell'incarico assicura continuità amministrativa e progettuale all'azione dell'Ufficio Scolastico Regionale, nel solco del lavoro avviato negli ultimi anni e orientato al rafforzamento della qualità del sistema educativo abruzzese, al dialogo costante con le istituzioni del territorio e alla valorizzazione delle comunità scolastiche.

Tra le priorità strategiche che caratterizzeranno il nuovo mandato, particolare attenzione sarà rivolta alla lotta al bullismo e al cyberbullismo, alla gestione educativa dei conflitti e alla promozione di una cultura del rispetto e della responsabilità, in un'ottica di prevenzione e benessere diffuso nelle scuole.

"La scuola – ha dichiarato Nardocci – è chiamata oggi a essere non solo luogo di istruzione, ma anche spazio di crescita civile e relazionale, capace di fornire agli studenti strumenti concreti per affrontare i conflitti, riconoscere l'altro e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione. Investire sull'educazione emotiva, sulla mediazione e sulla cittadinanza attiva significa costruire comunità scolastiche più inclusive e consapevoli".

Accanto alla dimensione educativa e valoriale, il nuovo triennio vedrà un forte impegno sul fronte dell'innovazione dei percorsi formativi, con particolare riferimento al modello 4+2, strategico per il rafforzamento dell'istruzione tecnica e professionale e per il raccordo tra scuola, università, ITS Academy e mondo del lavoro. "Il sistema del 4+2– ha aggiunto Nardocci – rappresenta una leva fondamentale per lo sviluppo dei territori e per offrire alle giovani competenze spendibili, innovative e coerenti con le vocazioni produttive del Paese. La sfida è coniugare tradizione e innovazione, qualità e sostenibilità, rafforzando l'orientamento e le alleanze educative con il tessuto economico e sociale".

Il rinnovo del direttore generale - si legge in una nota - conferma, dunque, una visione di lungo periodo, fondata su continuità, ascolto e progettualità, con l'obiettivo di accompagnare le scuole abruzzesi nelle trasformazioni educative, sociali e produttive che attendono il sistema dell'istruzione nei prossimi anni.