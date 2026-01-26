MartedÃ¬ 27 gennaio presentazione del libro "28320. Il ragazzo che urlava in silenzio" di Filippo Guidi

MartedÃ¬ 27 gennaio, alle ore 18, nella sede della Lega Pescara, in via D'Avalos 59, sarÃ presentato il libro "28320. Il ragazzo che urlava in silenzio" di Filippo Guidi, coordinatore provinciale Lega Giovani Pescara, in occasione della Giornata della Memoria. All'incontro interverranno Giada Di Muzio, coordinatore regionale Lega Giovani Abruzzo; Marco Di Giacomo, coordinatore cittadino Lega Pescara; Davide Di Vittorio, responsabile del Dipartimento provinciale Cultura della Lega Pescara.

"SarÃ un momento di riflessione e confronto per non dimenticare e per continuare a difendere la veritÃ della storia", sottolinea Guidi. "Il libro - prosegue - racconta la storia di Saul, un ragazzo di quindici anni di origine ebraica, deportato insieme alla sua famiglia, nel campo di concentramento di Dachau nel 1933. Attraverso lo sguardo di un adolescente, si compie un drammatico viaggio nella quotidianitÃ di chi ha vissuto l'orrore della persecuzione nazista".