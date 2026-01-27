Flamenco meets Jazz: Daniele Bonaviri, Giuseppe Continenza e Pierpaolo Bisogno in concerto al Kabala

Giovedì 29 gennaio, la nuova stagione del Kabala prosegue con Flamenco meets Jazz, l'incontro tra jazz e flamenco proposto da Daniele Bonaviri, alla chitarra, Giuseppe Continenza, alla chitarra, e Pierpaolo Bisogno, alle percussioni. Al termine del concerto, la serata proseguirà poi con l’After Kabala, una jam session gratuita al Caffé Letterario.

Il concerto, si terrà a Pescara, nella Sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo in Via delle Caserme, 58. Il costo del biglietto di ingresso al concerto è di €15 e può essere acquistato anticipatamente presso la sede della Società del Teatro e della Musica (via Liguria 6, Pescara) oppure, il giorno del concerto, all’ingresso della Sala.

Oltre al biglietto per il solo concerto, sono possibili le formule combo con aperitivo/cena prenotando al numero 324.6112097. Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito Internet kabalaclub.it. “Flamenco meets Jazz” nasce dall’incontro tra Daniele Bonaviri, Giuseppe Continenza e Pierpaolo Bisogno, musicisti che amano creare atmosfere e tessiture espressive senza vincoli di genere e che utilizzano le chitarre e le percussioni per spaziare dal jazz al flamenco, dal blues al repertorio classico.