Beccato con oltre 30 kg di hashish, 23enne arrestato per spaccio a Montesilvano

Nella serata di ieri la Squadra Mobile ha tratto in arresto, per detenzione di stupefacenti, un giovane di 23 anni residente e domiciliato a Montesilvano. Nel corso di mirati servizi volti a contrastare lo spaccio infatti, il personale della Sezione Antidroga veniva a conoscenza anche attraverso canali social che il giovane incensurato si rendeva responsabile di detenzione di un rilevante quantitativo di narcotico del tipo hashish da destinare al commercio tra gli adolescenti sempre piÃ¹ attratti dal consumo di droga leggera.

Lâ€™azione investigativa ha permesso di riscontrare tale attivitÃ illecita e, in particolare, di cogliere il ragazzo in flagranza della detenzione, allâ€™interno della sua abitazione di Montesilvano a pochi passi dalla sede del Comune, di un ingente quantitativo di stupefacente per complessivi 30 kg e 995 grammi di hashish unitamente al materiale utile per la parcellizzazione dello stupefacente. Lâ€™arrestato, su disposizione del pm di turno, Ã¨ stato portato nella locale Casa Circondariale a disposizione dellâ€™autoritÃ giudiziaria.