A Spoltore l'incontro "Aree Interne, Giovani e LegalitÃ : piccoli cittadini, grandi valori"

Si terrÃ a Spoltore venerdÃ¬ 6 febbraio, alle ore 11, presso la Sala Consiliare l'incontro dal titolo "Aree Interne, Giovani e LegalitÃ : piccoli cittadini, grandi valori" che si inserisce nell'ambito del prestigioso Premio Nazionale Paolo Borsellino. L'iniziativa mira a coinvolgere le nuove generazioni sui temi della legalitÃ e del rispetto delle regole, partendo dalle realtÃ del territorio.

La mattinata vedrÃ la partecipazione di importanti figure istituzionali e della societÃ civile. Dopo i saluti del Sindaco di Spoltore, Chiara Trulli e l'Assessore all'Istruzione Francesca Sborgia, interverranno il Prefetto di Pescara Luigi Carnevale, il Procuratore Capo Giuseppe Bellelli e il Questore Carlo Solimene. Il dibattito sarÃ arricchito dai contributi della docente Melania D'Angelosante, di Padre Emiliano Antenucci e dell'imprenditrice Laura Gabrielli; modera ed interagisce con i ragazzi delle scuole il Professor Graziano Fabrizi. Oltre ai relatori parteciperanno massimi esponenti della politica e forze dell'ordine.