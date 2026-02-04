La musica di Pino Daniele al Kabala: Rita Marcotulli e Israel Varela in concerto giovedÃ¬ 5 febbraio

GiovedÃ¬ 5 febbraio la stagione 2026 del Kabala prosegue con lâ€™omaggio alla musica di Pino Daniele del duo formato da Rita Marcotulli e Israel Varela. Al consueto appuntamento serale, si aggiunge un set pomeridiano alle 19 per soddisfare le tante richieste arrivate da parte del pubblico. Il set delle 21 Ã¨ tutto esaurito. Al termine del concerto, la serata proseguirÃ poi con lâ€™After Kabala, una jam session gratuita al CaffÃ© Letterario. Il concerto si terrÃ nella Sala Favetta del Museo delle Genti dâ€™Abruzzo in via delle Caserme, 58.

La pianista Rita Marcotulli e il batterista, percussionista e cantante Israel Varela rendono omaggio a Pino Daniele, a oltre dieci anni dalla sua scomparsa, con un progetto musicale originale, una rilettura dei suoi brani aperta alle influenze e agli accenti del jazz, del flamenco e della world music.

Nel percorso tracciato da Marcotulli e Varela, si intrecciano la lunga collaborazione e l'amicizia che i due musicisti hanno condiviso con il grande cantautore e la capacitÃ di Pino Daniele di portare la grande tradizione della musica napoletana a confronto con il blues, il rock e il jazz: un suono immediatamente riconoscibile, originale nella sua fusione di generi diversi e in un'esplorazione moderna e mai scontata delle tante anime della cittÃ partenopea.

Rita Marcotulli e Israel Varela hanno entrambi collaborato a lungo con Pino Daniele - la pianista ha preso parte a numerosi progetti sia in studio che dal vivo, il percussionista ha affiancato il cantautore in tanti concerti - e il loro dialogo esplora i mille colori di Napoli e della musica di Pino Daniele con estrema naturalezza. L'incontro fra Marcotulli e Varela Ã¨ infatti un incontro tra anime musicali affini, una ricerca continua di atmosfere e possibilitÃ espressive dove trovano posto il jazz e le tradizioni musicali delle diverse parti del mondo, la modernitÃ e la dimensione piÃ¹ ancestrale.