La "Cantata da Camera" al tempo di Alessandro Scarlatti: al Teatro Massimo la musica dell'Arcadia

VenerdÃ¬ 6 febbraio, alle 21, la stagione musicale della "Luigi Barbara" presenta il concerto dell'Ensemble Barocco di Napoli con il soprano Roberta Invernizzi. L'ensemble Ã¨ formato da Tommaso Rossi, flauto dolce e traversiere, Ugo Di Giovanni, arciliuto, Manuela Albano, violoncello, e Patrizia Varone, clavicembalo. "Lâ€™Arcadia sul Palcoscenico" Ã¨ il titolo del programma proposto dall' e si concentra sulla "Cantata da Camera" al tempo di Alessandro Scarlatti con un programma di musiche di Alessandro Scarlatti, Giovanni Battista Pergolesi, Johann Adolf Hasse, Domenico Sarro e Leonardo Leo.

Il concerto dell'Ensemble Barocco di Napoli con il soprano Roberta Invernizzi Ã¨ organizzato nellâ€™ambito della sezione programmatica Circolazione Musicale in Italia 2025 del Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica e si terrÃ al Teatro Massimo di Pescara con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso Ã¨ di 20 euro.