"Arti-Party - Piccole mani, grandi capolavori" a Spoltore

Spoltore si prepara ad ospitare "Arti-Party - Piccole mani, grandi capolavori", una mostra evento interamente dedicata all'espressione creativa dei bambini. L'iniziativa, curata con dedizione da Alba Di Paolo, si propone di celebrare la spontaneitÃ e il talento dei piÃ¹ piccoli, trasformando il cuore del centro storico in una galleria d'arte vibrante e dinamica. L'appuntamento Ã¨ fissato per le giornate del 7 e 8 febbraio 2026 presso il suggestivo Palazzetto Culturale del Comune di Spoltore, situato in Piazza Dâ€™Albenzio, Salita del Castello 1. Durante entrambi i pomeriggi, dalle ore 17:30 alle 19:30, gli spazi comunali si animeranno con l'energia delle opere esposte dei piccoli, testimonianza tangibile di come la fantasia possa dar vita a veri e propri capolavori. La manifestazione mette in luce il valore formativo e sociale dell'arte sin dalla tenera etÃ .

L'iniziativa ha ricevuto il pieno sostegno dell'amministrazione comunale, trovando nelle parole dell'Assessore alla Cultura, Nada Di Giandomenico, una sentita conferma dell'importanza dell'evento per il territorio. L'Assessore spiega: Â«Siamo orgogliosi di ospitare nel cuore del nostro centro storico un evento come Arti Party, che mette in luce la purezza e la forza espressiva dei bambini. Come amministrazione, crediamo fermamente che investire nello spazio creativo dei piÃ¹ piccoli significhi coltivare la sensibilitÃ dei cittadini di domani. Vedere il Palazzetto Culturale animarsi grazie a questi lavori Ã¨ il segno di una comunitÃ che sa ascoltare e valorizzare le nuove generazioni. Un ringraziamento speciale va ad Alba Di Paolo per la cura di questo progetto, che rende Spoltore un polo di attrazione culturale sempre piÃ¹ inclusivo e attento alla bellezza in ogni sua forma. Questa iniziativa, come numerose altre, vuole dare spazio all'attivitÃ dei piÃ¹ piccoli che sul nostro territorio trovano ampio spazio con attivitÃ culturali differenti poichÃ© crediamo molto in loroÂ».

Per ulteriori dettagli o richieste di informazioni specifiche sul programma, il numero Ã¨ 392/7114301.