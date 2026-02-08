"UDA – In Persona”, pronto il nuovo Podcast di Ateneo

E' online “UDA – In Persona” , il nuovo Podcast di Ateneo dell'Università ‘Gabriele d’Annunzio' di Chieti-Pescara pensato per condividere contenuti in modo semplice, diretto e accessibile.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l'Area Dirigenziale Terza Missione e l’Area Dirigenziale Risorse Umane e si inserisce in un percorso più ampio di innovazione e valorizzazione della comunità universitaria, in sinergia con iniziative come EDU Next e con il lavoro del Teaching & Learning Center (TLC).

Attraverso episodi brevi, il podcast vuole offrire pillole di sapere che aiutino a:

diffondere in modo più fruibile le novità e le circolari;

condividere contenuti formativi e culturali;

raccontare l’identità e l’evoluzione del nostro Ateneo, valorizzando persone, esperienze e buone pratiche.

È possibile ascoltarlo sulla pagina della Terza Missione del sito di Ateneo CLICCA QUI e sulla pagina dedicata alla Formazione del PTA, accedendo da My Page - Area documentale riservata al personale CLICCA QUI .

Buon ascolto!