L'Abruzzo dei cammini e delle ciclovie in vetrina alla BIT di Milano

Appuntamento martedÃ¬ 10 febbraio alle 12,30 nello Stand istituzionale della Regione Abruzzo alla Bit-Borsa Internazionale del Turismo di Milano Fiera Rho per l'incontro L'Abruzzo dei Cammini e delle Ciclovie. Un appuntamento promosso da Ciclovie della Transumanza, progetto che propone un percorso ciclabile attraverso otto comuni abruzzesi nelle province di Pescara e dell'Aquila, per 12 itinerari e un totale di 378 chilometri.

Partecipano: Daniele D'Amario, Sottosegretario Giunta Regionale (coordinatore della commissione Turismo della conferenza delle Regioni), Lanfranco Chiola, Coordinatore Area Omogenea 5, Raffaello Fico, Titolare USRC-Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, Salvatore Provenzano, Titolare USRA-Ufficio Speciale Per la Ricostruzione dell'Aquila, Roberto Di Vincenzo, Presidente CARSA Srl. Modera Alessandro Ricci, giornalista.

"Ciclovie della Transumanza Ã¨ tassello di una visione condivisa che considera cammini e ciclovie non come singole iniziative, ma come infrastruttura culturale e turistica regionale, capace di mettere in rete territori, esperienze e identitÃ " nelle parole di Lanfranco Chiola, vice sindaco di Cugnoli, comune capofila del progetto e Coordinatore Area Omogenea 5.



"Ciclovie della Transumanza si presenta come un asset potenziale e strategico per lo sviluppo del cicloturismo in Abruzzo - aggiunge Roberto Di Vincenzo, presidente Carsa, partner privato del partenariato speciale Ciclovie della Transumanza -. Portiamo avanti quanto scaturito dall'ultimo incontro all'Aquila dello scorso 15 gennaio quando dalle prime intese dei partecipanti Ã¨ stata lanciata la proposta di un Atlante dei Cammini e delle Ciclovie d'Abruzzo".

In occasione dell'incontro di Milano verrÃ dunque presentata anche la mappa con una "prima restituzione grafica della complessitÃ della rete di cammini e ciclovie presenti nell'area del Cratere" come commentano i promotori di Ciclovie della Transumanza. Che aggiungono: "Non si tratta di una rappresentazione esaustiva ma di una mappa temporanea e aperta a successive integrazioni, pensata per rendere immediatamente visibile un insieme articolato di iniziative e per favorirne la messa in rete".



Cammini e Ciclovie costituiscono strumenti strategici per la valorizzazione sostenibile dei territori interni e l'aggiornamento in chiave contemporanea di una trama storica di percorsi legati alla pastorizia transumante che per secoli ha attraversato l'Abruzzo e il Mezzogiorno.

I comuni coinvolti in Ciclovie della Transumanza sono: Cugnoli (capofila), Brittoli, Bussi sul Tirino, Capestrano, Civitella Casanova, Montebello di Bertona, Popoli Terme e Torre de' Passeri.