Salute degli adolescenti, al via la seconda edizione del progetto 'Psicologia dello Sport'

Parte nella giornata di oggi, martedÃ¬ 10 febbraio, la seconda edizione del progetto di Psicologia dello Sport promosso dalla Asl di Pescara, attraverso la UOSD Medicina dello Sport, rivolto agli istituti secondari superiori del Comune di Pescara, con avvio presso lâ€™IIS Alessandro Volta.

Dal 10 febbraio al 31 maggio 2026, il percorso coinvolge le classi seconde e terze dellâ€™indirizzo sportivo in cinque incontri formativi dedicati a benessere psicofisico, stili di vita sani e pratica sportiva consapevole.

Psicologia dello sport, medicina dello sport, professionisti del settore e incontri con atleti per accompagnare ragazze e ragazzi in un percorso di crescita, prevenzione e promozione della salute.

Il progetto rientra nelle attivitÃ del Piano Regionale della Prevenzione e nel Programma Scuole che Promuovono Salute, rafforzando la collaborazione tra sanitÃ e scuola.