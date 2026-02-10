Legame solido Prefettura-UniversitÃ , a confronto Carnevale e Stuppia

Il Prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, ha accolto presso il Palazzo del Governo il Magnifico Rettore dellâ€™UniversitÃ degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti-Pescara, Prof. Liborio Stuppia, accompagnato dal Prorettore per la sede di Pescara, Prof. Tonio Di Battista e dal Direttore Generale dellâ€™Ateneo, Dott. Paolo Esposito, per una visita istituzionale volta a rafforzare il legame tra l'Ufficio Territoriale del Governo e il mondo della ricerca e dell'alta formazione.

Lâ€™incontro, svoltosi in un clima di proficua cordialitÃ , ha permesso di confermare la volontÃ di consolidare il legame tra le istituzioni locali e lâ€™UniversitÃ dâ€™Annunzio, puntando su una sinergia operativa che metta le competenze accademiche al servizio della sicurezza e dello sviluppo del territorio. Entrambe le autoritÃ hanno ribadito la ferma volontÃ di proseguire nel percorso di collaborazione sottolineando come la sinergia operativa sia fondamentale per rispondere con efficacia alle sfide di pubblico interesse.

Il colloquio si Ã¨ concluso con la volontÃ condivisa di strutturare percorsi comuni, volti a tradurre le sinergie in interventi concreti capaci di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio.





