"Strategia, qualitÃ  e identitÃ " nel pacchetto abruzzese alla BIT di Milano

Dal 10 al 12 febbraio l'Abruzzo sarÃ presente a Milano ad una delle fiere internazionali piÃ¹ importanti sul turismo, con unâ€™area espositiva di 300 mq e 19 operatori turistici, ciascuno dotato di una propria agenda di incontri, pronti a presentare unâ€™offerta strutturata e competitiva sui mercati nazionali e internazionali.

Come sottolinea Lido Legnini, vice presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara: Â«I numeri positivi sono il risultato del lavoro svolto dalle Camere di Commercio in collaborazione con la Regione.

Da molti anni, lavoriamo sul turismo come asset strategico, puntando sulla formazione per costruire unâ€™offerta di prodotto realmente appetibile, con operatori capaci di presentare e vendere il territorio. Abbiamo sviluppato due focus principali, il turismo lento e quello esperienziale che presenteremo alla Bit. Lâ€™Abruzzo Ã¨ un territorio che contraddistingue i nostri mercati e siamo riusciti a far riconoscere il marchio dei Trabocchi a livello europeo, provando ad essere un esempio anche a livello nazionaleÂ».

Un impegno che trova conferma nei dati del turismo 2025: gli arrivi totali registrano un incremento del 17,97% rispetto al 2024, mentre le presenze segnano un aumento del 23,29%.