Pintus con "Nabana" arriva al Pala Giovanni Paolo II: ultimi biglietti disponibili

Angelo Pintus sarà di scena stasera alle 21 con “Nabana” al Pala Giovanni Paolo II di Pescara. Organizzazione a cura di Best Eventi. Gli ultimi biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne.it e Ciaotickets.com. Sarà possibile l’acquisto anche prima dello spettacolo, dalle 19, al botteghino del Pala Giovanni Paolo II. Info: 085.9047726, www.besteventi.it.

Angelo Pintus torna sul palco con “Nabana”, il nuovo spettacolo che mescola comicità, riflessione e il suo inconfondibile stile ironico. Tra risate e momenti di verità, l’artista accompagna il pubblico in un viaggio divertente e intelligente attraverso la vita quotidiana, le relazioni e le stranezze del nostro tempo. Angelo Pintus è un comico italiano molto conosciuto per il suo stile di umorismo energico e per le sue performance esilaranti. È nato il 21 maggio 1975 a Trieste.

Pintus ha guadagnato una grande popolarità grazie ai suoi spettacoli teatrali, poi trasmessi da Tv e piattaforme e alla sua partecipazione a programmi televisivi di successo. Angelo Pintus è un comico che ha saputo costruire una carriera solida nel panorama della comicità italiana, conquistando il pubblico teatrale con il suo carisma, la sua simpatia e il suo talento indiscusso nell’improvvisare e intrattenere.