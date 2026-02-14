Riconoscimenti a Mattia Bucci, giovane talento pescarese dell'automobilismo

Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha consegnato un riconoscimento al talento dell’automobilismo abruzzese Mattia Bucci che, nonostante la giovane età, sta portando in alto il nome della nostra regione.

Alla cerimonia di consegna della targa, tenutasi negli uffici della Presidenza a Pescara, hanno partecipato il presidente dell’Aci Pescara Giampiero Sartorelli e il delegato Abruzzo del Ferrari Club Italia Fabio Di Pasquale oltre ai genitori del pilota.

“Ho voluto conferire a Mattia Bucci questa targa a nome del Consiglio regionale, giovane talento abruzzese dell’automobilismo, per i prestigiosi risultati sportivi finora conseguiti. Con impegno, passione e determinazione, sta portando alto il nome dell’Abruzzo, diventando un esempio positivo per tanti giovani. Questo vuole essere non solo un riconoscimento per i successi raggiunti, ma anche un incoraggiamento per i traguardi futuri che siamo certi saprà conquistare”, ha detto il presidente Sospiri.

“Per me è un onore ricevere questo riconoscimento dalla Regione. Corro sempre pensando all’Abruzzo e cerco di portarlo sempre in alto. Ringrazio tutte le persone che mi hanno supportato e hanno fatto in modo che mi venisse riconosciuto questo premio. Il 2026 rappresenta un anno molto importante e sicuramente dovrò portare a casa degli ottimi risultati per confermare quanto fatto negli anni scorsi. Sono pronto e non vedo l’ora di scendere in pista per dare il massimo”, ha dichiarato Mattia Bucci.

“Per noi – ha sottolineato Sartorelli - è una giornata importantissima perché come Automobile club avere un pilota come Mattia è veramente un privilegio. E’ un ragazzo d’oro che si sta impegnando tantissimo insieme alla sua famiglia e ha ottenuto già dei risultati importanti. Noi spingiamo sempre di più affinché lui possa raggiungere quegli obiettivi che si è prefissato. L’Aci di Pescara è votato allo sport e può vantare tantissimi piloti e certamente lui rappresenta il nostro futuro”.

Mattia Bucci, diciottenne pescarese, ha debuttato nel motorsport internazionale nel 2015 sui kart. La sua carriera è stata caratterizzata da una crescita costante: nel 2019 è entrato a far parte di Minardi Management, approdando poi in Formula 4 nel 2022. Nel 2023 ha gareggiato nel Campionato FX Pro Series (organizzato da Formula X Italian Series), dove ha conquistato due terzi posti e una vittoria, nonostante la partecipazione a soli tre weekend di gara. Il 2024 ha segnato la svolta con il passaggio dalle monoposto alle ruote coperte, debuttando nel Campionato Italiano Gran Turismo a Misano al volante di una Ferrari 488 Challenge EVO (n. 178). Nella stessa stagione ha ottenuto due podi: un terzo posto a Imola e un secondo a Monza. Il 2025 ha portato con sé il passaggio alla nuova Ferrari 296 (n. 219), con la quale ha già conquistato tre podi, classificandosi secondo a Misano e Monza e terzo a Imola