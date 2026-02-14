Carnevale con le Pro Loco d’Abruzzo. Tradizione, animazione, sfilate, buona cucina e divertimento

Le piazze e le strade di paesi e città abruzzesi si accendono e si animano con gli eventi di Carnevale organizzati dalle Pro Loco aderenti all’UNPLI Abruzzo.

Eventi della tradizione, antichi riti, sfilate e cortei di carri allegorici, l’immancabile “processo a Carnevale”, la buona cucina e i sapori delle nostre sagre, intrattenimento e animazione per i più piccini, con un occhio anche alla sostenibilità: questo ed altro negli oltre 30 eventi diffusi sul territorio regionale nella settimana più colorata e divertente dell’anno, per la prima volta messi a rete dall’UNPLI, il più grande movimento di rappresentanza delle Pro Loco a livello nazionale e regionale, rispettivamente con oltre 6.500 e 280 associazioni aderenti. Sarà anche l’occasione per promuovere ulteriormente la Tessera del Socio Pro Loco UNPLI, che quest’anno è dedicata all’Abruzzo e a L’Aquila Capitale Italiana della Cultura, e che è stata recentemente presentata alla Bit di Milano, nello stand della Regione, in occasione di un’affollata conferenza.

«Ci teniamo a dimostrare quanto le nostre associazioni, che poi sono semplicemente cittadine e cittadini dei nostri paesi – nota il presidente regionale UNPLI, Sandro Di Addezio – sono in grado di fare assieme. Di concerto con l’unione nazionale, inoltre, stiamo lavorando al progetto Carnevali delle tradizioni, che si prefigge di portare alla ribalta tutte quelle iniziative espressione patrimonio culturale immateriale delle manifestazioni antiche, ancestrali, che rimandano ai miti e alla tradizione».

«A nome di tutta la dirigenza regionale dell’UNPLI – prosegue Di Addezio – ringrazio tutte le Pro Loco che hanno segnalato i loro eventi, che peraltro sono proposti online sul sito Abruzzo con le Pro Loco, quello che ormai è a tutti gli effetti il nostro portale che racconta l’offerta turistica delle Pro Loco abruzzesi. Anche di questo progetto ne abbiamo parlato alla Bit di Milano nei giorni scorsi, riscontrando il grande interesse dei presenti, tra cui rappresentanti delle istituzioni pubbliche, di organizzazioni private, di imprenditori».

Per scoprire nel dettaglio tutti gli eventi in programma, si consiglia di visitare il sito www.abruzzoconleproloco.it. Di seguito alcune informazioni sintetiche per ciascuna iniziativa.

GLI EVENTI DEL CARNEVALE CON LE PRO LOCO D’ABRUZZO

(Alla data del 13 febbraio 2026. Per aggiornamenti, si rimanda al sito www.abruzzoconleproloco.it)

Sabato 14 febbraio 2026, dalle ore 14

CARNEVALIERE

Oricola (AQ), via Tiburtina Vecchia

Grande sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati e stand enogastronomici

A cura della Pro Loco Civita di Oricola Piana del Cavaliere APS

Sabato 14 febbraio 2026, dalle ore 20

AMORE IN MASCHERA

Orsogna (CH), centro storico

Romanticismo e allegria: un San Valentino in maschera per grandi e piccini

A cura della Pro Loco “Raffaele Paolucci” di Orsogna APS

Sabato 14 febbraio 2026, dalle 15,30 alle 18,30

FESTA DI CARNEVALE

Morro d'Oro (TE), palestra Pagliare

Sfilata delle mascherine e tanti altri giochi

A cura della Pro Loco Morro d'Oro

Sabato 14 febbraio 2026, dalle ore 14

CARNEVALIERE 2026

Oricola, via Tiburtina Vecchia

Sfilata in maschera lungo la vecchia Tiburtina Valeria, a seguire stand gastronomici delle associazioni della Piana del Cavaliere

A cura della Pro Loco di Oricola

Sabato 14 febbraio 2026, dalle ore 20

MASCHERATRI. GRAN GALA’ DI CARNEVALE

Atri (TE), centro storico

Gran galà di Carnevale presso il Palazzo Storico Duchi Acquaviva – Sala consiliare del Comune di Atri

A cura della Pro Loco Hatria di Atri

Domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 14,30

MASCHERATRI. SFILATA DI CARRI ALLEGORICI

Atri (TE), centro storico

Sfilata di carri allegorici

A cura della Pro Loco Hatria di Atri

Domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 15 alle 20

CARNEVALE VILLAMAGNESE 2026

Villamagna (CH), centro storico

Sfilata di carri allegorici lungo le vie del paese, musica, canti e balli tipici di un carnevale in piazza dove tutti possono partecipare

A cura della Pro Loco Villamagna

Domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 14,30

CARNEVALE CAPISTRELLANO 2026

Capistrello (AQ), partenza dal Piazzale della Stazione

Evento rivolto prevalentemente ai giovani e giovanissimi del paese, con l’obiettivo di organizzare una giornata di divertimento e gioia per tutti i cittadini e visitatori di comuni limitrofi

A cura della Pro Loco di Capistrello APS

Domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 14 alle 23

CARNEVALE TORINESE – 31ma EDIZIONE

Torino di Sangro (CH), centro storico

Sfilata dei carri allegorici e delle maschere e successiva premiazione dei carri per ogni categoria e delle maschere più belle, a seguire festa in piazza con stand enogastronomici, musica e tanto divertimento!

A cura della Pro Loco Torino di Sangro APS

Domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 15,30 alle 20,30

FESTA DI CARNEVALE

Capitignano (AQ), Struttura Polivalente – Campo sportivo

Pomeriggio all’insegna del divertimento con maschere di carnevale, musica e balli

A cura della Pro Loco di Capitignano

Domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 14,30 alle 19

CARNEVALE IN PIAZZA

Santa Maria Imbaro (CH), Piazza della Gioventù

Festa di carnevale per bambini e famiglie

A cura della Pro Loco di Santa Maria Imbaro

Domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 15

CARNEVALE BALSORANESE – 33ma EDIZIONE

Balsorano (AQ), Piazzale del Convento

Una manifestazione per il carnevale, con la partecipazione di carri e giochi gonfiabili

A cura della Pro Loco di Balsorano

Domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 12 in poi

CARNEVALE CARSOLANO 2026

Carsoli (AQ), Piazza del Comune

Sfilata di carri allegorici e pranzo in piazza

A cura della Pro Loco “Carseoli” di Carsoli

Domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 15 in poi

SFILATA CARRI ALLEGORICI DI CARNEVALE – 9a EDIZIONE

Cepagatti (PE), Piazza di Villareia

Una giornata all’insegna dell’allegria, dei colori e della musica, che vedrà protagoniste le realtà locali in un clima di condivisione e tradizione. I carri allegorici, l’animazione e l’entusiasmo del Carnevale trasformeranno le strade in un grande spettacolo a cielo aperto, coinvolgendo grandi e piccoli

A cura della Pro Loco di Cepagatti APS

Domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 11

CARNEVALE A CARRITO

Carrito di Ortona dei Marsi (AQ), partenza Chiesa Parrocchiale

Parata di Carnevale per le strade del paese ed a seguire pranzo conviviale e giochi

A cura della Pro Loco di Carrito APS

Domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 14,30

FESTA DI CARNEVALE

Torre de’ Passeri (PE), Piazza Papa Giovanni XXIII

Festa di carnevale per grandi e piccini, con truccabimbi, giochi, musica e divertimento

A cura della Pro Loco di 2.0 Torre de’ Passeri APS

Martedì 17 febbraio 2026, dalle ore 15 alle ore 19

CARNEVALE A RAIANO

Raiano (AQ), Complesso termale

Baby dance, maghi e balli di gruppo come intrattenimento per la giornata

A cura della Pro Loco di Raiano

Martedì 17 febbraio 2026, dalle ore 15

L’EREDE

Nerito di Crognaleto (TE), centro storico

A Nerito di Crognaleto il Carnevale ha rinnovato l’antico rito de “L’Erede”: un corteo di maschere e figuranti ha attraversato il borgo celebrando in modo burlesco il battesimo laico dei nuovi nati, tra teatro, tradizione e allegria fino a notte fonda

A cura della Pro Loco di Nerito APS

Martedì 17 febbraio 2026, dalle ore 16

CARNEVALE

Val Vomano di Penna Sant’Andrea (TE), Piazza IV Novembre

Sfilata dei carri di carnevale realizzati nei paesi limitrofi

A cura della Pro Loco di Val Vomano

Martedì 17 febbraio 2026, dalle ore 15 alle 18

CARNEVALE

Canistro (AQ), Piazza Municipio

Carnevale con i più piccoli

A cura della Pro Loco di Canistro APS

Martedì 17 febbraio 2026, dalle ore 15,30

LA FESTA DI CARNEVALE

Cellino Attanasio (TE), sede Pro Loco

Festa di Carnevale per bambini presso la nostra sede

A cura della Pro Loco di Cellino Attanasio

Martedì 17 e sabato 21 febbraio 2026, dalle ore 15,30 alle ore 20,30

CARNEVALE TOLLE ME 2026

Tollo (CH), Piazza della Liberazione

Carnevale con sfilata carri allegorici, animazione per bambini e stand gastronomici

A cura della Pro Loco “Tolle me” di Tollo APS

Martedì 17 febbraio 2026, dalle ore 16,30

FESTA DI CARNEVALE PER BAMBINI

Sant’Omero (TE), sala polifunzionale

Per vivere il Carnevale tra animazione per i bambini, merenda per tutti, musica, giochi, maschere e tanto divertimento!

A cura della Pro Loco di Sant’Omero APS

Mercoledì 18 febbraio 2026, dalle ore 20,30

CARNEVALE MORTO 2026

Montorio al Vomano (TE), partenza Via dei Mulini

Il Carnevale morto, non è una semplice manifestazione, ma un richiamo alle tradizioni e alla cultura tramandateci dai nostri nonni

A cura della Pro Loco di Montorio al Vomano

Sabato 21 febbraio 2026, dalle ore 14,30

CARRI A MANO A CATIGNANO

Catignano (PE), ritrovo Piazza Marconi

Carnevale ecologico - No war. “Qui la festa si spinge a mano” questo è il mood del nostro carnevale… vietati mezzi a motori

A cura della Pro Loco di Catignano