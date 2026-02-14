Madame in concerto al porto turistico il 3 agosto per lo Zoo Music Fest

Madame annuncia il Madame tour estate 2026 che farÃ tappa al porto turistico di Pescara il prossimo 3 agosto alle ore 21:30 per lo Zoo Music Fest, festival ideato e organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment.

I biglietti saranno in vendita sui circuiti Ticketone www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com dalle ore 18 odierne. Info: 0871-305631 - 085-8893429. Madame Tour Estate 2026 Ã¨ prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music.