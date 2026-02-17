L'educazione ambientale parte dall'infanzia, a Pescara 60 bambini coinvolti da Plastic Free â€Š

Sessanta bambini della scuola dell'infanzia piÃ¹ consapevoli, partecipi e pronti a trasformare piccoli gesti quotidiani in azioni concrete per l'ambiente. Ãˆ questo il risultato dell'incontro di sensibilizzazione promosso all'Istituto Nostra Signora di Pescara, dove i piÃ¹ piccoli sono stati coinvolti in un percorso dedicato alla tutela del pianeta e al contrasto dell'inquinamento da plastica.

L'attivitÃ Ã¨ stata realizzata da Plastic Free Onlus, associazione impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica, attraverso l'intervento del referente regionale Abruzzo Luca Di Carlantonio. Con un linguaggio semplice, diretto e calibrato sull'etÃ dei partecipanti, i bambini hanno dimostrato grande attenzione e partecipazione, comprendendo il significato di parole come rispetto, responsabilitÃ e cura dell'ambiente.

"Non abbiamo un Pianeta B â€“ dichiara Rosa Reale, vicepresidente di Plastic Free â€“ e proprio per questo coinvolgere le future generazioni sin da subito diventa cruciale. Educare i bambini significa lavorare sulle fondamenta della societÃ di domani: se imparano che ogni gesto conta, porteranno questa consapevolezza nelle famiglie e cresceranno con un senso di responsabilitÃ naturale verso l'ambiente. Ãˆ cosÃ¬ che si producono cambiamenti reali e duraturi".

L'iniziativa proseguirÃ nel mese di aprile con un clean up che vedrÃ il coinvolgimento diretto dei bambini giÃ sensibilizzati, trasformando l'esperienza educativa in un'azione concreta sul territorio e rafforzando quanto appreso in aula.

"In Abruzzo stiamo costruendo un percorso che parte dalle istituzioni e, dunque, in primis dalle scuole â€“ aggiunge Luca Di Carlantonio, referente regionale Plastic Free â€“. Investire nell'educazione ambientale significa creare una cultura della responsabilitÃ che si diffonde in maniera esponenziale, coinvolgendo famiglie e comunitÃ ".

Nel 2025 Plastic Free ha realizzato in Abruzzo 25 incontri di sensibilizzazione ambientale, coinvolgendo 1.592 studenti. A livello nazionale, dalla sua nascita nel 2019, l'associazione ha sensibilizzato 346.905 studenti in 4.321 scuole, consolidando un impegno strutturato sul fronte educativo.

L'esperienza dell'Istituto Nostra Signora rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni scolastiche e associazionismo possa generare un impatto positivo e misurabile sul territorio, partendo proprio dai cittadini piÃ¹ giovani.