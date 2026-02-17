Dolore e costernazione per la scomparsa di Antonio De Lullo

All'etÃ di 48 anni si Ã¨ spento, per un brutto male, Antonio De Lullo, direttore creativo dell'agenzia di comunicazione Mirus.

La nota dell'agenzia: "Con profondo dolore e un senso di vuoto che le parole faticano a colmare, lâ€™agenzia Mirus annuncia la scomparsa di Antonio, lâ€™amato Direttore Creativo, strappato alla vita da una malattia crudele e implacabile.

Antonio era un professionista straordinario, la sua visione illuminava ogni progetto, ma ciÃ² che lo rendeva davvero unico era il modo in cui sapeva essere presente per ciascuno di noi. Con il suo sorriso, la sua generositÃ senza riserve e quella disponibilitÃ che non conosceva orari nÃ© confini, Antonio aveva il raro dono di far sentire ogni persona importante, ascoltata, sostenuta.

Per Mirus Ã¨ stato una colonna portante nel senso piÃ¹ profondo del termine, non solo per il talento che metteva nel suo lavoro, ma per l'umanitÃ con cui teneva insieme le persone, i sogni, le idee.

Oggi piangiamo una perdita prematura e ingiusta. Piangiamo un amico, un collega, un maestro. Piangiamo un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nelle nostre vite professionali e personali, e il cui ricordo continuerÃ a guidarci ogni giorno.

A chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, Antonio ha insegnato che la vera creativitÃ nasce dal cuore. E il suo cuore, immenso e generoso, continuerÃ a battere in ogni progetto che porterÃ il segno del suo passaggio tra noi.

Ciao, Antonio. Ci mancherai oltre ogni misura.

Tutta la famiglia Mirus si stringe con affetto ai suoi cari in questo momento di immenso dolore".

La camera ardente Ã¨ stata allestita nella Casa Funeraria Mambella, a Montesilvano. I funerali saranno celebrati martedÃ¬ 17 febbraio alle ore 15 nella Chiesa di San Giovanni Bosco a Montesilvano.