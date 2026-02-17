Il Treno del Ricordo a Pescara

Il Treno del Ricordo Ã¨ presente alla stazione ferroviaria di Pescara, nellâ€™ambito delle commemorazioni per il Giorno del Ricordo, dedicate alla memoria delle vicende legate alle foibe e allâ€™esodo giuliano-dalmata.
Il convoglio ospita una mostra multimediale sulle vicende storiche commemorative ed Ã¨ parte del programma nazionale di eventi dedicati alla memoria storica.
Alla tappa di ieri hanno partecipato rappresentanti istituzionali della Regione e del Governo nazionale, insieme a membri di associazioni dedicate alla memoria storica. La tappa successiva, dopo quella pescarese del Treno del Ricordo, sarÃ mercoledÃ¬ 18 allâ€™Aquila.
Le iniziative prevedono attivitÃ educative e la raccolta di testimonianze, con lâ€™obiettivo di favorire la conoscenza della storia nazionale e promuovere la memoria collettiva.