Jovanotti a Montesilvano per la presentazione del 'Summer Party 2026 - L'arca di Lorè'

Jovanotti protagonista a Montesilvano per l'evento di presentazione della seconda tappa del Jova Summer Party 2026 - L'arca di Lorè, che si svolgerà il 12 agosto nella 'Music Arena' di via Inghilterra.

L'evento si è tenuto al Pala Dean Martin.

Per oltre un'ora, tra videoclip e aneddoti - si evidenzia sull'Ansa Abruzzo - Lorenzo Cherubini è stato intervistato dal critico musicale Paolo Talanca. Sul palco, a fine iniziativa, lo ha raggiunto l'attore Francesco Centorame, anche lui montesilvanese. Tra Montesilvano e Jovanotti c'è un forte legame, dopo che la città, nel 2019, ospitò il Jova Beach Party, sulla spiaggia che oggi porta addirittura il nome di quell'evento.

Prima dell'iniziativa al Pala Dean Martin c'è stato un sopralluogo nell'area che ospiterà il concerto estivo.

"È la città più piccola tra quelle che faccio, ma il bacino è grande, verranno anche da lontano - afferma Jovanotti -. Sono andato ora a vedere il posto: è bello perché è un prato in mezzo ai palazzi. L'idea del progetto è proprio quella di portare allegria e musica in un luogo non pittoresco. Sarà un vero festival - annuncia - inizieremo alle 3 del pomeriggio, abbiamo alzato anche il livello degli ospiti, italiani e internazionali, ci saranno un super dj e sessioni live".

Foto social Lorenzo Cherubini Jovanotti

