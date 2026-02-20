Pablo Trincia al teatro Massimo con “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”

Fa tappa anche in Abruzzo, più precisamente al teatro Massimo di Pescara, “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”, il progetto teatrale di Pablo Trincia che sta registrando un entusiasmo senza precedenti: appuntamento il 21 febbraio. Lo spettacolo è diventato in poche settimane uno dei casi più sorprendenti della stagione 2025–2026: Milano e Bologna hanno bruciato in pochi giorni tutti i biglietti disponibili, con il sold out al Teatro Arcimboldi e all’Europauditorium, spingendo la produzione ad annunciare nuove repliche e ad ampliare il calendario della tournée, che ha confermato il tutto esaurito in molte città italiane.

La piéce, firmata dallo stesso Trincia con Debora Campanella e con il contributo di Martina Cataldo, accompagnerà il pubblico dentro una storia oscura e una verità scomoda. Al centro della scena, l'agghiacciante storia di Ezzedine Sebai, serial killer tunisino che, nel 2006, confessa dal carcere ben quattordici omicidi di donne anziane commessi nel sud Italia a metà anni ’90. Una rivelazione che mette in crisi decine di processi già conclusi e sentenze passate in giudicato: per alcuni di quei delitti, infatti, sono state condannate persone innocenti, che da anni si battono per dimostrare la propria estraneità ai fatti.

“Porterò a teatro un terribile caso di cronaca giudiziaria – spiega Trincia – una vicenda piena di errori investigativi che hanno avuto conseguenze pesantissime su intere famiglie già indebolite dalla povertà e dall’indigenza. L’idea è quella di trascinare il pubblico dentro alla storia, di fargli vivere un viaggio attraverso le ombre della malagiustizia italiana, per uscire dal teatro con la testa piena di domande e il cuore colmo di indignazione”.

Attraverso video, testimonianze originali, documenti processuali e immagini d’archivio, “L’Uomo Sbagliato” racconta una vicenda vera e disturbante, un’inchiesta giornalistica che diventa spettacolo dal vivo e si trasforma in un’esperienza immersiva, capace di scuotere coscienze e riportare sotto i riflettori una verità scomoda. Questo progetto rappresenta un punto di svolta nel modo di raccontare l’attualità e la cronaca: un modo nuovo, coraggioso e profondamente umano.

“L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo” è prodotto e distribuito da Gianluca Bonanno per Ventidieci e Stefano Francioni produzioni: “Era da tempo che sognavo di raccontare una storia nei teatri del nostro Paese – conclude Trincia – Ora finalmente ho l’opportunità di farlo. Adoro il palco, l’attesa, l’energia, l’idea di stare in mezzo alle persone, sentirle respirare mentre ascoltano una storia che brucia. Il teatro segna per me l’inizio di un nuovo percorso professionale e di una nuova fase della mia vita”.