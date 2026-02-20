“Acqua al bivio. Le scelte che decideranno il futuro dell’acqua”, convegno promosso dalla Femca Cisl

“Acqua al bivio. Le scelte che decideranno il futuro dell’acqua”: è questo il titolo del convegno organizzato dalla Femca Cisl AbruzzoMolise, sabato 21 febbraio dalle ore 9.30 presso la sede della Cisl in viale Pindaro 91. Dopo i saluti introdurrà i lavori il Segretario Generale della Femca CISL AbruzzoMolise Stefano Di Crescenzo.

All’evento parteciperanno il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, e il presidente dell’ERSI Abruzzo, Luigi Di Loreto, per presentare la proposta di riforma del ciclo idrico integrato regionale che mira a superare l'attuale frammentazione e fare un’analisi sul sistema acquedottistico in Abruzzo. Sarà un’occasione di confronto tra le lavoratrice e i lavoratori degli acquedotti, le istituzioni e l’ Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, per la tutela occupazionale e delle condizioni lavorative, applicazione dei CCNL e l’armonizzazione dei trattamenti, in questo processo di riforma di gestione del servizio di un bene vitale per i cittadini e le famiglie.

Giovanni Notaro, Segretario Generale CISL AbruzzoMolise, e Nora Garofalo, Segretaria Generale Nazionale Femca Cisl Nazionale, interverranno alla tavola rotonda e concluderanno la giornata di approfondimento sul tema con le lavoratrici e i lavoratori del mondo dell’acqua.