Aperture straordinarie degli sportelli del Comune per il rilascio delle tessere elettorali

A partire da lunedÃ¬ 23 febbraio e fino a lunedÃ¬ 9 marzo, sono state programmate dal Comune aperture straordinarie degli sportelli dei Servizi Demografici per il rilascio e lâ€™aggiornamento delle tessere elettorali. Come di consueto, nelle due settimane antecedenti le consultazioni elettorali, gli sportelli dei Servizi Demografici osserveranno un ampliamento delle fasce orarie di apertura al pubblico, al fine di agevolare lâ€™accesso ai servizi da parte dei cittadini. Tale attivitÃ straordinaria si aggiunge al piano di potenziamento giÃ previsto per il rilascio delle Carte dâ€™IdentitÃ Elettroniche. Questo il calendario degli sportelli, in Piazza Duca d'Aosta n. 15.

Settimana dal 23 al 28 Febbraio

LunedÃ¬ 23, MercoledÃ¬ 25 e VenerdÃ¬ 27 febbraio: gli sportelli sono aperti la mattina dalle 8:30 alle 12:30 e il pomeriggio, con apertura straordinaria, dalle 14:30 alle 17:30.

MartedÃ¬ 24 e GiovedÃ¬ 26 febbraio: l'orario mattutino Ã¨ leggermente piÃ¹ esteso (8:30-13:00), mentre il pomeriggio l'apertura Ã¨ dalle 15:00 alle 17:00.

Sabato 28 febbraio: Ã¨ prevista un'apertura straordinaria solo al mattino, dalle 8:30 alle 12:30.

Settimana dal 2 al 9 Marzo (Periodo Elettorale)

Con l'avvicinarsi dei giorno del voto, gli orari subiscono variazioni per garantire il servizio:

Dal 2 al 5 marzo: LunedÃ¬ e MercoledÃ¬ 8:30-12:30 e 14:30-17:30; MartedÃ¬ e GiovedÃ¬ 8:30-13:00 e 15:00-17:00.

VenerdÃ¬ 6 e Sabato 7 marzo: gli uffici effettuano un orario continuato straordinario dalle 8:30 alle 18:30.

Domenica 8 marzo (Giorno del voto): apertura straordinaria per l'intera durata delle consultazioni, dalle 7:00 alle 23:00. LunedÃ¬ 9 marzo (Giorno del voto), dalle 7:00 alle 15:00.

Nella sede di via Di Sotto 8/12, gli orari sono questi: sabato 7 marzo dalle 8:30 alle 18:30 e domenica 8 marzo dalle 7:00 alle 23:00.