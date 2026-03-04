Festa della Donna a cavallo al Centro equestre Il Melo

PIANELLA (PE), 3 marzo 2026 – Celebrare la Giornata Internazionale della Donna in armonia con la natura e con amici nobili e speciali come i cavalli. È questa la proposta del Centro Equestre Il Melo (Via San Michele 290, Pianella) per domenica 8 marzo.

A partire dalle ore 9:00 il circolo equestre ospiterà un evento dedicato alle donne, un invito a staccare la spina e ritrovarsi in natura, unendo il benessere fisico alla piacevolezza della condivisione e della socialità. La mattinata inizierà all’insegna della convivialità per poi proseguire con attività dinamiche, seguendo un programma studiato per il benessere psico-fisico:

Ore 09:00 – Caffè e “complimento” di benvenuto: Una coccola golosa per conoscersi e iniziare la giornata con il piede giusto.

Ore 10:00 – Risveglio Muscolare: Una sessione di stretching e preparazione fisica all’aperto, ideale per connettersi con l'ambiente e trovare l'equilibrio tra corpo e mente.

Ore 11:00 – Emozioni in Campo: Un approccio sensoriale all'equitazione, per scoprire la magia del contatto e della sintonia con il cavallo.

“Vogliamo offrire alle donne un’alternativa alla solita festa, proponendo una mattinata che metta al centro il contatto con l’animale e il relax della nostra campagna.” - dichiara Maria Grazia Bimonte, Istruttrice Federale del circolo - "Con questa esperienza vogliamo celebrare il legame speciale tra l’universo femminile e la nobiltà del cavallo. I cavalli sono esempio di sensibilità, forza e coraggio: doti che appartengono profondamente a ogni donna. Invitiamo tutte le donne a venire a scoprire la bellezza dell’equitazione, che non è solo uno sport ma un esercizio di empatia e consapevolezza che ben si sposa con lo spirito della Giornata Internazionale delle Donne."

L'evento è aperto a tutte le amazzoni, dalle principianti assolute a chi ha già esperienza in sella.

DETTAGLI E CONTATTI