Riflessi di luce: dialogo tra cuore e veritÃ 

Sabato 7 marzo 2026, alle ore 18, presso l'associazione Amare Pescara, sita in via Malagrida 39/41 (zona ospedale civile), si terrÃ la presentazione degli ultimi lavori dei poeti Lucio Vitullo e Sandra De Felice. Verranno presentate le raccolte "Dall'alba al tramonto" e "SoulS", entrambe edite da Costa Edizioni.

Elena Malta, che ha curato l'editing per entrambi, dialogherÃ con gli autori. La lettura sarÃ a cura della scrittrice e interprete Ornella Keller: la sua voce darÃ corpo ai versi, trasformando l'incontro in un'esperienza multisensoriale. SarÃ presente l'editrice Elena Costa.

Stiamo attraversando momenti difficili e giorni complessi, carichi di particolare tristezza; eppure, in questo piccolo angolo di mondo, anime sensibili come Lucio Vitullo e Sandra De Felice ci aiutano a coltivare la poesia. Questi poeti ci offrono un grande dono: ci insegnano che, guardando il mondo con gli occhi del cuore, possiamo aprirci alla meraviglia nascosta nelle cose di tutti i giorni e adottare il linguaggio del dialogo.

La poesia Ã¨ intesa come spazio che restituisce ossigeno, come cura dellâ€™anima e come esigenza di imprimere nel cuore sentimenti nati da momenti bui o entusiasmanti. Attraverso la scrittura emerge la parte piÃ¹ intima e vera, facendo affiorare lâ€™essenziale che va oltre la parola detta.

Chi Ã¨ il poeta oggi?

Secondo Lucio Vitullo, il ruolo del poeta Ã¨ portare serenitÃ e conforto: riconoscendosi nei versi, il lettore si sente meno solo, consapevole che altri hanno compreso le sue stesse emozioni. L'ispirazione, per Vitullo, puÃ² nascere in ogni momento, anche durante il lavoro, senza necessitÃ di estraniarsi.

Per Sandra De Felice, invece, il poeta Ã¨ un messaggero di veritÃ , luce e amore. Deve fungere da collante tra le persone, portando a galla le veritÃ della vita, anche le piÃ¹ scomode. Non deve brillare di luce propria, ma andare in soccorso di chi non riesce a farsi carico delle proprie sofferenze, creando un clima che agevoli la comunicazione umana.

Vi aspettiamo per condividere questo "ossigeno dell'anima" in un pomeriggio dedicato alla bellezza che resiste, nonostante tutto.

L'ingresso Ã¨ gratuito.





Federica De Angelis

