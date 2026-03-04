Nino Frassica & Los Plaggers Band live a Pescara - risate e note stonate!

Nino Frassica, nato in Sicilia nel 1950, Ã¨ un'icona della comicitÃ italiana grazie soprattutto al ruolo del maresciallo Cecchini in Don Matteo e ad altri programmi Rai di spicco come Che tempo che fa, oltre a innumerevoli serie, film e show televisivi. A Pescara presenterÃ il suo cabaret musicale con i Los Plaggers Band, gruppo che "plagia" (in senso comico) oltre cento classici italiani e internazionali: da "Cacao Meravigliao" a "Grazie dei fiori bis", passando per tormentoni rivisitati come "Amore scusami" o hit pop stravolte. Lo spettacolo, giovedÃ¬ 18 aprile 2026 al Teatro Massimo alle 21:00, mescola canto scordato, battute surreali e interazione col pubblico per un'ora e mezza di risate continue, con scenette improvvisate e duetti esilaranti che fanno cantare tutti in sala.

Biglietti da 35â‚¬ su Ticketone