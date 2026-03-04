No al referendum giustizia, i prossimi appuntamenti

Continuano gli eventi del Comitato a difesa della Costituzione per il No al referendum costituzionale, costituito dall'associazione nazionale magistrati con la partecipazione di magistrati e cittadini. Il comitato, la cui coordinatrice territoriale abruzzese Ã¨ la giudice del tribunale di Pescara Daniela Angelozzi (foto), Ã¨ impegnato in queste ultime settimane in numerosi appuntamenti pubblici con il fine unico di informare "a fronte di una riforma che incide sulla Costituzione e mina l'indipendenza della magistratura, indebolendo, dividendo e svuotando il suo organo di autogoverno", afferma Angelozzi. Le iniziative promosse coinvolgono anche per questa settimana i cittadini in maniera attiva, trattandosi di dialoghi tra magistrati, professori, avvocati e cittadini, con l'obiettivo unico di rispondere alle domande e ai dubbi in vista del referendum del 22 e del 23 marzo.

Oggi, 4 marzo, ci si troverÃ alle 17,30 a Popoli (Sala Polivalente Gran Guizza), ma anche in contemporanea a Paglieta (Bar Kristal) e Paganica (Sala civica); inoltre, sempre nella giornata odierna si terrÃ un incontro alle 19 a Preturo (Centro sociale anziani). GiovedÃ¬ 5 marzo a Castellalto, alle 21, nel ristorante Cavallino Rosso; venerdÃ¬ 6 marzo a Carsoli, alle 17, nella sala consiliare; a Gagliano Aterno, alle 17.30, sala convegni convento di Santa Chiara; a Mosciano Sant'Angelo, alle 18, in sala consiliare e, in contemporanea, a Pineto nella sala polifunzionale Largo Fava; infine ad Altino, alle 20.30, nella sala polifunzionale Emidio Di Giambattista; sabato 7 marzo a Torrevecchia Teatina, alle 17 (Auditorium Comunale) e in contemporanea a Caprara (ex asilo comunale); a Teramo, alle 17.30 (sala Ipogea), con la partecipazione del prof. Guido Saraceni; infine ad Avezzano, alle 18 (Vieniviaconme). Inoltre i componenti del Comitato Giustodireno Abruzzo per sostenere le ragioni del No saranno: il 6 marzo a Pescara, alle 17 (Museo delle Genti d'Abruzzo) e in contemporanea a Teramo (Hotel Sporting); infine a Fontana Luminosa (Aq), Hotel Castello.