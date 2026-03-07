Otto marzo alle Terme di Popoli

Un’occasione speciale, con l'opportunità di un momento di relax per vivere la proposta unica delle Terme Inn a Popoli Terme. Ecco che per la Giornata internazionale della donna, l’otto marzo, la struttura suggerisce un’offerta speciale tra sauna, bagno turco, stanza del sale e piscina, con trattamenti personalizzati. L’occasione è rivolta donne, coppie e gruppi.



La formula per coppia prevede, quindi, il percorso benessere di quattro ore con sauna, bagno turco, stanza del sale e piscina, con trattamento viso o corpo, nonché un aperitivo con cocktail alcolico o analcolico più un ventaglio di assaggi. Per l’ingresso singolo di una sola persona, la struttura propone un accesso completo all'area benessere, della durata di tre ore e un piccolo aperitivo.



“Una porta d’ingresso al mondo Terme Inn Popoli, realtà che da anni unisce benessere, prevenzione e tradizione termale attraverso un’ampia offerta di servizi dedicati alla salute e alla rigenerazione della persona - come commentano dalle terme -. In un contesto naturale che richiama la tradizione termale in Abruzzo, la struttura propone esperienze pensate per rigenerare corpo e mente”.



Un’idea quindi che si inserisce nella programmazione del centro, radicato nel territorio e ormai punto di riferimento all’avanguardia, con lanci dedicati a giornate specifiche, come per esempio già avvenuto con San Valentino.



Terme Inn Popoli è centro termale e riabilitativo all’avanguardia, accreditato e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Sfrutta le proprietà benefiche dell’acqua Decontra a Popoli Terme, in provincia di Pescara, per prevenire e curare numerose patologie (osteoarticolari, reumatologiche, delle vie respiratorie, vascolari, dell’orecchio, dell’apparato gastroenterico, dermatologiche) e per il recupero funzionale. I servizi termali tornano attivi dal 16 marzo prossimo. Senza dimenticare l’area benessere, con sauna, bagno turco e idromassaggio. Con possibilità di prenotazione online.