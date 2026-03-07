Spoltore: anno scolastico 2025/2026, al via le richieste al Comune per le borse di studio

Il Comune di Spoltore annuncia l'avvio delle procedure per l'accesso al beneficio della borsa di studio per l'anno scolastico 2025/2026. L'iniziativa, disciplinata dal Decreto del Ministero dellâ€™Istruzione e del Merito n. 201 del 31 ottobre 2025 e dalla successiva DGR n. 37 del 4 febbraio 2026, Ã¨ volta a sostenere le famiglie e gli studenti residenti iscritti agli istituti superiori. Il provvedimento mira a garantire il diritto allo studio attraverso un contributo economico concreto, calibrato sulla base della situazione reddituale del nucleo familiare.

Sull'iniziativa Ã¨ intervenuta il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, che ha dichiarato: "L'istruzione rappresenta il pilastro su cui costruire il futuro della nostra comunitÃ e il nostro compito Ã¨ abbattere ogni barriera economica che possa ostacolare il percorso formativo dei ragazzi. Con l'erogazione di queste borse di studio, l'Amministrazione conferma il proprio impegno concreto nel sostenere il diritto allo studio e nel premiare il merito, garantendo che ogni studente abbia le medesime opportunitÃ di crescita e successo scolastico, indipendentemente dalle condizioni di partenza".

Sull'importanza del supporto operativo alle famiglie si Ã¨ espressa lâ€™Assessore allâ€™Istruzione, Francesca Sborgia: "Siamo al fianco degli studenti e dei loro genitori per facilitare lâ€™accesso a queste risorse fondamentali. I nostri uffici sono a disposizione per fornire tutto il supporto necessario nella compilazione delle domande, assicurando che nessuno resti indietro. Invitiamo le famiglie a consultare attentamente la modulistica e a rispettare le scadenze per permetterci di processare le richieste con la massima efficienza e tempestivitÃ ".

Gli interessati, siano essi genitori, tutori o studenti maggiorenni, sono invitati a presentare l'apposita istanza utilizzando la modulistica predisposta dal Comune. All'interno del documento dovranno essere riportate le generalitÃ complete del richiedente e dello studente, i dati della residenza anagrafica e i dettagli relativi all'istituto scolastico frequentato. Ãˆ fondamentale indicare con precisione il codice meccanografico della scuola e la denominazione del percorso di studio, elementi necessari per la corretta gestione della pratica da parte degli uffici comunali competenti.

Per l'ammissione al beneficio, si rende necessaria la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validitÃ , attestante l'indicatore ISEE del nucleo familiare. Il richiedente dovrÃ inoltre dichiarare di non aver inoltrato analoga istanza presso altre Regioni per il medesimo anno scolastico. Si rammenta che l'Amministrazione provvederÃ a effettuare i controlli di rito sulla veridicitÃ delle informazioni fornite, come previsto dalle normative vigenti in materia di autocertificazione e sanzioni penali.