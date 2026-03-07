Girava con un coltello di 21 centimetri e una mazza nellâ€™auto: 49enne denunciato

I servizi di controllo del territorio, rafforzati dal questore Carlo Solimene in concomitanza del fine settimana, hanno visto ieri pomeriggio gli equipaggi della Polizia impegnati nel pattugliamento del centro e delle zone periferiche della cittÃ . In particolare, alle 16 gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine, nella zona dell'ospedale civile, hanno proceduto al controllo di unâ€™auto guidata da un 49enne residente nella provincia di Ascoli Piceno che, al momento degli accertamenti, ha mostrato segni di nervosismo.

Tale atteggiamento ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di effettuare un controllo piÃ¹ approfondito. Nel corso delle verifiche Ã¨ emerso che lâ€™uomo nascondeva nel portaoggetti dello sportello del conducente un coltello a serramanico della lunghezza di 21 centimetri, mentre nel bagagliaio Ã¨ stata trovata una mazza da baseball in metallo. Per tali motivi il 49enne Ã¨ stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere con il sequestro di quanto rinvenuto.