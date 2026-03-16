Stresa Classica: Automobile Club Pescara vincitrice con Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este

Questo fine settimana Stresa ha ospitato la quinta edizione di Stresa Classica, Concorso d'Eleganza dedicato alle auto storiche e alle Youngtimer. L’evento, che si ispira alla tradizione motoristica nata in città nel 1932, è organizzato dal Milano Historic Cars Club & Youngtimer Club Milano, club affiliato ACI Storico e punto di riferimento nel settore, già premiato come Club dell'anno ai Best in Classic.

Il programma ha visto l'esposizione di vetture iconiche presso il Regina Palace Hotel, valutate da una giuria di esperti. Quest'anno il focus è stato ancora più speciale, con i festeggiamenti per il centenario della carrozzeria Touring Superleggera. L'evento è riconosciuto come FIVA Event, a conferma del prestigio internazionale delle auto presenti, che spaziano dalle grandi classiche pre-guerra fino alle più moderne Instant Classic.

Il Vice Presidente dell’Automobile Club Pescara, Ing. Sandro Brozzetti, ha partecipato allo storico concorso di eleganza con la sua Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este ed ha portato a casa il 1° premio di categoria Auto Classichefino al 1950 e il suo esemplare è stato anche giudicato “Best of Show” nell’ambito di tutti i partecipanti con prestigiosi modelli di varie marche.

Questo importante riconoscimento va ad aggiungersi al suo Palma Res attuale: 1° assoluto al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este del 1997, 1° premio categoria GT al Concorso d’Eleganza “Louis Vuitton” di Bagatelle, Paris del 1998; 1° assoluto al Concorso d’Eleganza “Regine a RE” di Reggio Emilia nel 2001; 1° premio categoria GT anni ’50 Conc. d’Eleganza di Rimini nel 2002; 1° assoluto Concorso d’Eleganza di Villa Conti – Civitanova M. nel 2004; 1° categ. GT anni ’50 e Best of Show al Concorso d’Eleganza Residenze Sabaude di Torino nel 2010; 1° categ. anni ’50 Concorso d’Eleganza Città di Trieste nel 2023; 1° categ. Museo – The REB Concours nel giugno 2024; partecipazione a tutte le gare classiche di regolarità in Italia: 1000 Miglia, GP Nuvolari, Coppa d’Oro Dolomiti, Silver Flag, Coppa della Perugina, Targa di Capitanata, Valli e Nebbie, Circuito di Pescara.

Quindi, anche in quest’ultima grande occasione, Stresa Classica 2026, è stato portato in alto il nome dell’Automobile Club Pescara, della nostra città di Pescara e della regione Abruzzo.