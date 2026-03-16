Porto, fronte comune della marineria: istanza di accesso agli atti e pool di esperti per la tutela dellâ€™Oro Azzurro

La marineria pescarese non puÃ² piÃ¹ attendere. In un momento di estrema sofferenza economica, aggravato dal caro gasolio che costringe gli armatori a ridurre le uscite per non operare in perdita, le associazioni di categoria passano all'offensiva legale e tecnica. Alla crisi energetica si somma infatti l'emergenza cronica dei fondali: una situazione che si riversa a cascata sul Mercato Ittico, dove la drastica riduzione del pescato sta mettendo in ginocchio l'intero comparto commerciale locale.

In questa battaglia per la sopravvivenza, l'Associazione Pesca Professionale "Mimmo Grosso" e la OP "Pescara Pesca", guidate da Doriano Camplone, trovano un alleato fondamentale nell'associazione "Pescara Brillante". I presidenti Ciroli e Nuccitelli, in rappresentanza degli operatori ittici, hanno formalizzato la propria adesione a un progetto di gestione integrata dello scalo. L'obiettivo comune Ã¨ la valorizzazione e il riconoscimento della filiera dell'"Oro Azzurro", puntando a una gestione efficace che garantisca dignitÃ e reddito ai lavoratori.

Stremati da mesi di promesse giornalistiche mai tradotte in fatti e interruzioni improvvise dei lavori, i rappresentanti della categoria hanno depositato una formale istanza di accesso agli atti (ex L. 241/1990). L'obiettivo Ã¨ visionare tutta la documentazione tecnica e finanziaria dal 2021 ad oggi per comprendere i reali meccanismi che bloccano il porto. "Siamo stanchi di vendere il futuro per evitare di affrontare il presente. Gli operatori vivono di ciÃ² che lo scalo permette di produrre oggi ", dichiara Camplone, denunciando una situazione batimetrica che mette a rischio la sicurezza stessa della navigazione.

Per scardinare l'immobilismo burocratico e vigilare sulla gestione dei fondi pubblici, le associazioni hanno schierato un pool di professionisti: Avv. Federica Liberatore, incaricata di seguire gli aspetti legali e i rapporti con le pubbliche amministrazioni, e Daniele Seniga (Perito Agrario), specializzato in sicurezza agroalimentare e giÃ appartenente all'Arma dei Carabinieri, Seniga vanta un'esperienza internazionale nel contrasto a truffe e corruzione. La sua figura Ã¨ stata scelta dai presidenti Camplone, Ciroli e Nuccitelli come garanzia di legalitÃ e professionalitÃ .

Questo staff tecnico avrÃ il compito di monitorare ogni fase dello sviluppo portuale: dalla progettazione all'assegnazione degli appalti, fino al controllo delle aziende che presteranno servizio. Si tratta di un presidio necessario per assicurare che gli interventi di dragaggio e le risorse stanziate (statali, regionali o europee) siano utilizzati con rigore e trasparenza. La marineria ha chiesto e torna a chiedere oggi un tavolo interistituzionale permanente: non per ricevere ulteriori rassicurazioni, ma per costruire, insieme a professionisti qualificati, una soluzione strutturale e definitiva che restituisca al Porto di Pescara la sua piena funzionalitÃ .