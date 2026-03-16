Referendum del 22 e 23 marzo, aperture straordinarie degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

In vista del Referendum Costituzionale di domenica 22 e lunedÃ¬ 23 marzo, l'amministrazione comunale ha disposto un piano di aperture straordinarie dei Servizi Demografici, per agevolare i cittadini nelle operazioni di ritiro delle tessere elettorali e dei tagliandi di convalida necessari a seguito di variazioni di indirizzo. Il potenziamento dei servizi, annuncia l'assessore Patrizia Martelli, interesserÃ principalmente la sede centrale degli uffici comunali, in piazza Duca dâ€™Aosta n. 15. Gli sportelli giÃ da oggi effettueranno un'apertura pomeridiana straordinaria dalle 14:30 alle 17:30.

Questo schema si ripeterÃ anche mercoledÃ¬ 18 marzo. Nelle giornate di domani, martedÃ¬ 17, e giovedÃ¬ 19 marzo, gli uffici riceveranno il pubblico dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 17. In prossimitÃ dei giorni del voto, ci sarÃ un ulteriore aumento di ore di apertura al pubblico: venerdÃ¬ 20 e sabato 21 marzo gli uffici della sede centrale resteranno aperti con orario continuato dalle 8:30 alle 18:30.

Nelle due giornate dedicate alla consultazione referendaria, gli orari seguiranno quelli dei seggi: domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedÃ¬ 23 marzo dalle 7 alle 15. SarÃ attivo anche lâ€™Ufficio Anagrafe della delegazione Colli, in via di Sotto 8/12: Gli sportelli di questa sede saranno a disposizione della cittadinanza sabato 22 marzo, dalle 8:30 alle 18:30, e domenica 23 marzo, con apertura continuata dalle 7 alle 23.