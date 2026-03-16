"Un sogno a Istanbul": Maddalena Crippa al Circus con Nisi, Incudine e Giraldi

Martedì 17 e mercoledì 18 marzo la cinquantanovesima stagione teatrale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" prosegue con "Un sogno a Istanbul. Ballata per tre Uomini e una Donna" di Alberto Bassetti con Maddalena Crippa, Maximilian Nisi, Mario Incudine e Adriano Giraldi per la regia di Alessio Pizzech. Il testo è ispirato al celebre romanzo “La cotogna di Istanbul” di Paolo Rumiz.

Gli spettacoli si terranno al teatro Circus: la prima replica serale è in programma martedì 17 marzo con inizio alle ore 21; la replica pomeridiana è prevista per le 17 di mercoledì 18 marzo. Il biglietto di ingresso per lo spettacolo costa 35€ per le Poltronissime e 30€ per le Poltrone (per i soci della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”, i biglietti costano, rispettivamente, 32€ e 27€).

Si ricorda di accedere in sala con i telefoni e i tablet spenti oppure in modalità silenziosa. Si raccomanda, inoltre, di arrivare puntuali: una volta cominciato lo spettacolo, non si potrà raggiungere il proprio posto e si dovrà rimanere seduti negli eventuali posti liberi in fondo alla sala, salvo disponibilità.

“Un sogno a Istanbul” racconta di Max e Maša, e del loro amore. Maximilian von Altenberg, ingegnere austriaco, viene mandato a Sarajevo per un sopralluogo nell’inverno del ’97. Un amico gli presenta la misteriosa Maša Dizdarevic, “occhio tartaro e femori lunghi”, austera e selvaggia, splendida e inaccessibile, vedova e divorziata, due figlie che vivono lontane da lei. Scatta qualcosa. Un’attrazione potente che però non ha il tempo di concretizzarsi. Max torna in patria e, per quanto faccia, prima di ritrovarla passano tre anni.

Sono i tre anni fatidici di cui parlava La gialla cotogna di Istanbul, la canzone d’amore che Maša gli ha cantato. Maša ora è malata, ma l’amore finalmente si accende. Da lì in poi si leva un vento che muove le anime e i sensi, che strappa lacrime e sogni. Da lì in poi comincia un’avventura che porta Max nei luoghi magici di Maša, in un viaggio che è rito, scoperta e resurrezione. Dal best seller di Paolo Rumiz “La cotogna di Istanbul”, Alberto Bassetti trae un testo teatrale di grande forza e suggestione, “avvolgente come una storia narrata intorno al fuoco”.