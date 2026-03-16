Lâ€™Antigone di Sofocle si fa "Intelligenza Artigianale": a Pianella il mito diventa unâ€™esperienza sensoriale in Dolby Surround

Dopo lo straordinario successo del mese scorso, culminato in un doppio sold out e in una replica immediata, il progetto "Le Domeniche dellâ€™Aratro" torna a sfidare i confini del teatro classico. Domenica 22 marzo alle ore 17:30, negli spazi dellâ€™Ex-Asilo Sabucchi a Pianella, va in scena la seconda parte dello "Studio sull'Antigone", una produzione interamente realizzata attraverso quella che Arotron definisce "Intelligenza Artigianale".

Il fulcro della performance Ã¨ lâ€™attore e doppiatore Franco Mannella: solo al leggio, Mannella compie una vertiginosa prova polifonica dando voce a tutti i personaggi della tragedia di Sofocle. A rendere lâ€™esperienza unica Ã¨ il "coro della tragedia in Dolby Surround" acustico: una costruzione sonora immersiva che avvolge lo spettatore a trecentosessanta gradi, trascinandolo fisicamente e psicologicamente nel cuore pulsante del conflitto tragico.

Sul palco, ad arricchire questa ricerca corale, si avvicendano i membri della Compagnia dellâ€™Aratro â€” Federico Caprarese, Chiara Colangelo, Alessandro Rapattoni, Cristina Zoccolante â€” insieme a Matteo Di Girolamo e agli allievi dellâ€™Accademia Teatrale Arotron e del Corso di Recitazione Avanzato. Il risultato Ã¨ unâ€™opera totale, dove la tradizione del testo greco si fonde con una sperimentazione acustica che non lascia scampo ai sensi. Considerata lâ€™elevata affluenza dei precedenti appuntamenti e la natura intima dello spazio, la prenotazione Ã¨ obbligatoria al numero 3455411135. News e attivitÃ sui social alla voce @formazioneteatralearotron.