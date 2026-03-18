Al Santangelo Outlet Village arriva “K-Pop Demon Hunter”: spettacolo, musica e animazione per tutta la famiglia

Il Santangelo Outlet Village si prepara ad accogliere un pomeriggio speciale all’insegna della musica e dell’intrattenimento con “K-Pop Demon Hunter”, un evento, gratuito, ispirato all’estetica del K-Pop e al concept “Demon Hunter”, con performance artistiche e interpretative realizzate da cosplayer professioniste. Venerdì 21 marzo dalle 15 alle 19 il Village si trasformerà in un palcoscenico di energia e colori, offrendo ai piccoli fan – e non solo – un’esperienza immersiva tra musica, animazione e spettacolo.

Il programma prevede animazione a tema con giochi organizzati e dance challenge, momenti di baby dance e intrattenimento pensati per coinvolgere bambini e famiglie. Il momento centrale dell’evento sarà alle ore 17 con lo show delle Huntrix, che porteranno in scena coreografie esplosive e uno storytelling originale ispirato all’universo K-Pop. Al termine dello spettacolo, il pubblico potrà partecipare a un meet&greet con momento foto insieme alle protagoniste.

Dalle 18:30 riprenderanno giochi e animazione fino alla chiusura dell’evento, per continuare a vivere l’atmosfera festosa del pomeriggio. Uno show coinvolgente, caratterizzato da costumi scenografici e coreografie originali, che rende omaggio al mondo del K-Pop e alla cultura pop coreana in una chiave creativa e adatta a tutta la famiglia.

L’energia del K-Pop farà inoltre da cornice perfetta per vivere una giornata di shopping e scoprire i nuovi arrivi di stagione nelle boutique del Village: l’evento diventa così l’occasione ideale per unire divertimento, musica e stile. Un pomeriggio tutto da cantare, ballare e vivere tra spettacolo e shopping al Santangelo Outlet Village.